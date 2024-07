Prime Video y DC Studios, protagonistas indiscutibles del segundo día de la San Diego Cómic-Con 2024

Publicado por Rosana Rábago Sainz Verificado por 27 de julio, 2024

La San Diego Cómic-Con (SDCC) continuó este viernes convirtiéndose en el epicentro en el que los principales estudios cinematográficos y televisivos presentan sus novedades de cara a la próxima temporada.

Pero si hay una plataforma que destacó por encima de todas las demás, esa fue Prime Video que aterrizó en la convención con dos de sus series más exitosas: El Señor de los Anillos: Los Anillos del Poder y The Boys.

Prime Video comenzó la velada con The Boys, la ficción que parodia a los superhéroes y que estrenará la quinta y última temporada en 2026.

Eso no significa que haya que despedirse de los superhéroes, ya que el primer anuncio que realizaron fue la luz verde a la que será su segunda serie derivada o spin-off. De esta forma, a Gen V, la primera ficción descendiente de este universo, le acompañará Vought Rising, una precuela sobre los orígenes de Vought protagonizada por Jensen Ackles y Aya Cash, cuya primera temporada girará en torno a un misterioso asesinato.

La nueva ficción, explicó a Variety el showrunner de The Boys, Eric Kripke, lleva un tiempo ideada. De hecho, nació a la par que Gen V pero Prime Video le pidió al productor tiempo para desarrollarla y, finalmente, ahora han encontrado un hueco para poder hacerla realidad:

"En realidad, hemos tenido esta idea en nuestro bolsillo durante mucho tiempo. Y de hecho, cuando fui a Amazon para presentar spin-offs, llegué con dos spin-offs, 'Gen V' y 'Vought Rising'. Y en ese momento, dijeron: 'Empecemos con 'Gen V'', veremos cómo va y luego tal vez hagamos 'Rising'. Resulta que salió bien". Eric Kripke, showrunner de 'The Boys'.

No fue la única novedad sobre este universo que se presentó en la convención. El panel también sirvió para asegurar que el personaje de Soldier Boy (interpretado por Jensen Ackles) regresará en la nueva tanda de episodios y, además, lo hará como parte del reparto principal de la ficción:

"Va a estar bastante tiempo en la temporada 5. Queremos que sea un personaje importante. Hay mucha emoción padre-hijo entre él y Homelander que nunca tuvimos la oportunidad de interpretar y que realmente nos interesa". Eric Kripke, showrunner de 'The Boys'.

Junto con esto, Kripke reveló durante el panel que estaba intentando encontrar un papel para Jared Paladecki y así hacer realidad el sueño de muchos fans que deseaban ver un reencuentro entre las dos estrellas de Supernatural, el propio Paladecki y Jensen Ackles quién también protagonizó varias de las tomas falsas con la que The Boys había dado comienzo a su panel:

Nuevo vistazo a la segunda temporada de 'El Señor de los Anillos: Los Anillos del Poder'

Tras The Boys, el Hall H no tuvo que esperar mucho tiempo para recibir a otro elenco de Prime Video con ganas de presentar las novedades de su segunda temporada: el de El Señor de los Anillos: Los Anillos del Poder.

La ficción basada en cómo se forjaron los míticos anillos de la Tierra Media dio el pistoletazo de salida a su charla con lo que todos los fans estaban esperando: el tráiler oficial de la segunda tanda de episodios que se estrenarán en tan sólo unas semanas: el próximo 29 de agosto.

En esta temporada se explorará en concreto qué es lo que sucede cuando los enanos obtienen sus anillos, algo que tiene lugar justo después del final de la primera temporada. Así lo explicó en declaraciones recogidas por EW el actor Owain Arthur, quien interpreta al príncipe Durin IV del reino de Khazad-dûm:

​"Debido a unos anillos muy poderosos, se produce un cambio en la dinámica entre los enanos. Los anillos sin duda tienen un efecto sobre el rey y, por lo tanto, sobre todo el reino. Vemos los aspectos positivos de los anillos, pero Durin también siente sus aspectos negativos". Owain Arthur, actor que interpreta al príncipe Durin IV en 'El Señor de los Anillos: Los Anillos del Poder'.

No sólo eso, la ficción también nos permitirá conocer algo mejor a Sauron, el villano de la saga creada por Tolkien. Interpretado por Charlie Vickers, le conocimos levemente durante la primera temporada pero esta segunda tanda de episodios permitirá al espectador adentrarse aún más en su mentalidad y comprender por qué acaba realizando las acciones que lo convierten en el villano de El Señor de los Anillos.

Renovación masiva de las series de animación de Prime Video

Las series de animación destinadas a un público adulto de Prime Video también recibieron buenas noticias durante la San Diego Cómic-Con ya que se consolidaron como buenos productos para la compañía.

Así, la plataforma en streaming anunció la renovación de Invencible por una cuarta temporada y reveló el primer póster oficial para la tercera tanda de episodios.

Junto con esto, la plataforma perteneciente a Amazon anunció que daba luz verde a la tercera y cuarta temporada de su ficción animada The Hazbin Hotel así como a la segunda temporada de Sausage Party: Footopia.

Junto con esto, y adelantándose a los anuncios de DC Studios, Prime Video mostró un nuevo adelanto de la serie de animación Batman: Caped Crusader, que, recordó, llegará a la plataforma en streaming en tan sólo una semana, el próximo 1 de agosto.

Finalmente, y aunque no pertenece al terreno de la animación, Prime Video también mostró un pequeño adelanto de Dragon: Yakuza, la serie live-action basada en el popular videojuego que llegará a la plataforma en streaming el próximo 24 de octubre con su primera temporada que constará de seis episodios y cuyo póster promocional también se desveló durante su panel en la convención:

DC Studios presenta su nuevo logo oficial

Prime Video no fue el único protagonista de la San Diego Cómic-Con. Tras un día en el que la presentación de Marvel Studios sobre Deadpool & Wolverine acaparó toda la atención, DC Studios decidió aparecer por sorpresa.

Lo hizo con su CEO, James Gunn, presentando el que será el nuevo logotipo de los estudios cinematográficos basados en los cómics de superhéroes.

El emblema, del que los fans se mostraron entusiasmados por ser un homenaje al logotipo de la empresa de viñetas, no fue ningún motivo de debate ya que, explicó Gunn durante el vídeo reproducido en la convención, siempre tuvieron claro el diseño que querían emplear tanto él como Peter Safran durante su etapa como directivos ejecutivos de la compañía cinematográfica:

"Puedo fingir que trabajamos mucho y muy duro sobre lo que era. Pero la verdad es que sabíamos cómo queríamos que fuera el logotipo cuando nos pusieron al frente de DC Studios". James Gunn, CEO de DC Studios.

El nuevo logotipo no fue lo único que presentó por sorpresa DC Studios. También decidieron mostrar un primer avance de una nueva serie de animación: Creature Commandos.

Esta ficción, que emitirá sus primeros siete episodios en la plataforma Max a partir de diciembre, estará escrita por James Gunn y se centrará en los personajes de Creature Commandos, un equipo de superhombres militares entre los que se encuentran Frankenstein, el hombre lobo, un vampiro y una gorgona que deberán luchar contra los nazis en la Segunda Guerra Mundial.

A diferencia de los cómics, esta versión animada incluirá a Weasel, un personaje que, recuerda Variety, apareció en la película de 2021 dirigida por Gunn y Rick Flag Sr, The Suicide Squad, como miembro de los Commandos y que pronto se convirtió en uno de los personajes favoritos de los espectadores.

El universo de 'The Walking Dead' continúa expandiéndose

AMC también tuvo su momento de gloria en la San Diego Cómic-Con. La cadena de televisión siguió aprovechando la popularidad que obtuvo con The Walking Dead y anunció varias novedades de este universo televisivo.

Su panel comenzó con The Walking Dead: Daryl Dixon. La ficción presentó el tráiler de su segunda temporada en la que el personaje de Norman Reedus estará acompañado por Melissa McBride que, tras once años, volverá a compartir escenas con Reedus al retomar su papel como Carol Peletier en una temporada que ha recibido el subtítulo de 'The Book of Carol'.

Esta segunda tanda de episodios se estrenará el próximo 29 de septiembre pero los fans no deben preocuparse, ya que la convención también fue el lugar elegido para asegurar que The Walking Dead: Daryl Dixon había sido renovada por una tercera temporada que aterrizará próximamente en la cadena televisiva.

Una temporada que, explicaron durante el panel, se desarrollará en España, lo que les llevará a rodar en Madrid, Galicia, Aragón, Cataluña y Valencia durante los próximos meses. No es la primera vez que Reedus tiene que rodar fuera, ya que la segunda temporada se ambienta en Francia. Algo que, según explicó el actor en declaraciones recogidas por People, es "interesante":

"España es increíble y retomamos donde lo dejamos. Es interesante filmar este programa fuera de Georgia y la forma en que lo filmamos durante tanto tiempo. Se convierte en una máquina gigante. Elegimos a estos dos personajes y David los puso en un lugar, y recreamos el mundo alrededor de ellos". Norman Reedus, protagonista de 'The Walking Dead: Daryl Dixon'.

Junto con la serie protagonizada por Norman Reedus, AMC también dio un nuevo vistazo a The Walking Dead: Dead City. La ficción, protagonizada por Jeffrey Dean Morgan, también estrenará próximamente su segunda temporada y aprovechó su panel en la convención para presentar su tráiler oficial:

En dicho avance, se puede ver el regreso del objeto insignia de Negan: el bate al que denominó Lucille. Un hecho que el mismo Morgan destacó durante su intervención en la San Diego Cómic-Con:

"Lo sé, yo también estaba muy emocionado. Hay algo en esa dulce chica que me encanta… Me hace convertirme en Negan". Jeffrey Dean Morgan, protagonista de 'The Walking Dead: Dead City'.

Esta nueva temporada estará protagonizada por Jeffrey Dean Morgan y Lauren Cohan, que retomará su papel como Maggie. A ellos se unirán en esta tanda de episodios Mahina Napoleon, Kim Coates, Željko Ivanek y Gaius Charles que interpretarán, respectivamente, a Ginny, Bruegel, The Croat y Perlie Armstrong.

Michael C. Hall regresa al universo de 'Dexter'

Que la nostalgia es una de las grandes protagonistas en la industria audiovisual no es ningún misterio. Y Dexter es buena prueba de ello. La ficción de Showtime que terminó en 2013 regresa a la pequeña pantalla con dos nuevas series derivadas: Dexter: Original Sin y Dexter: Resurrection.

Y la San Diego Cómic-Con fue el lugar perfecto para hablar de ambas y para desvelar una última sorpresa: el regreso de Michael C. Hall como narrador de Original Sin y como parte del elenco de Resurrection. Una noticia que reveló el codirector ejecutivo global de Paramount, Chris McCarthy, y de la que se hizo eco Variety:

"Estamos encantados de que el brillante Michael C. Hall repita su icónico papel de Dexter Morgan en la serie más exitosa de Showtime hasta la fecha. Si bien 'Dexter: Resurrection' atraerá a las decenas de millones de fanáticos de toda la vida, 'Dexter: Original Sin' introducirá a toda una nueva generación de espectadores en esta serie icónica comenzando desde el principio, lo que seguramente también satisfará a las audiencias existentes". Chris McCarthy, codirector ejecutivo global de Paramount.

Además, el panel de Dexter sirvió para confirmar que la temporada de Dexter: Resurrection aterrizará en Showtime en verano de 2025 y que servirá como secuela de Dexter: New Blood. Por su parte, Dexter: Original Sin se estrenará en Paramount + With Showtime en diciembre de este año y estará ambientada en 1991, 15 años de los eventos de Dexter, tal y como se informó durante la presentación de su primer avance oficial:

'Alien: Romulus'

El cine también tuvo lugar en la San Diego Cómic-Con de este viernes con el panel de Alien: Romulus. La película de 20th Century Fox y Walt Disney Studios aterrizó en la convención con una charla en la que los fans pudieron hacer preguntas a parte del reparto de la nueva película que se sitúa entre medias de Alien y Aliens.

De esta forma, el director Fede Alvarez subió al escenario del Hall H acompañado de Cailee Spaeny, David Jonsson, Archie Renaux, Isabela Merced, Spike Fearn y Aileen Wi para hablar de la nueva película de la saga que llegará a los cines el próximo 16 de agosto así como para responder a preguntas de los fans en las que llegaron a desvelar algún avance del largometraje:

Un incendio en la activación de 'The Penguin' obliga a evacuar el edificio

No todo fueron buenas noticias en la San Diego Cómic-Con. La convención fue también el escenario en el que se produjo un incendio en el techo de un edificio que llevó a desalojarlo. Sucedió en el lugar en el que se albergaba la activación de la nueva serie de Max y DC Studios, The Penguin.

Allí, a las 7.30 p.m. (hora local), comenzó a sonar una alarma que indicaba que había llamas en el edificio. Ante esto, se desalojó a los periodistas que estaban allí reunidos para conocer las últimas novedades de la ficción.

Horas después, el fuego se extinguió, sin ningún reporte de heridos provocados por las llamas y la activación volvió a retomar su actividad.

Un representante del Departamento de Policía de San Diego informó, justo después, de que el incendio se produjo en el local ubicado en la Quinta Avenida y la calle E y que todo parecía indicar que el lugar de origen del fuego era un restaurante de carnes brasileñas situado en el mismo edificio.

El incendio, considerado de tres niveles, obligó a desplegar un total de cuatro camiones de bomberos así como a diversos agentes de la Policía de San Diego que desalojaron el lugar hasta que los expertos en la extinción de las llamas lograron apagar el fuego.