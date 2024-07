San Diego se viste de gala ante el comienzo de la Cómic-Con 2024

Publicado por Rosana Rábago Sainz Verificado por 25 de julio, 2024

Un año después de la doble huelga de actores y guionistas que asoló Hollywood, la San Diego Cómic-Con (SDCC) vuelve a la carga.

Lo hará con un evento en el que se reunirán los amantes de las viñetas, las series de televisión y el cine en diversas charlas que tendrán lugar desde este jueves, 25 de julio hasta el domingo, 28 de julio y donde los estudios audiovisuales presentarán avances de los productos más esperados para el próximo año.

Marvel Studios, el plato fuerte de la San Diego Cómic-Con

La gran favorita, y la gran ausente el año pasado, es Marvel Studios. Como viene siendo habitual, ocupará el conocido Hall H y allí será donde haga sus presentaciones más importantes.

El estudio cinematográfico de superhéroes comenzará el jueves con el panel dedicado a su última película, que llega el viernes a la gran pantalla estadounidense: Deadpool & Wolverine. De esta forma, a las 6.30 p.m. tendrá lugar el panel titulado "Marvel Studios: The Ultimate Deadpool & Wolverine Celebration of Life", una charla en la que se mostrará un pequeño avance y que podría contar con la presencia de Ryan Reynolds y Hugh Jackman, aunque su participación aún no se ha confirmado.

El plato fuerte de Marvel, sin embargo, no tendrá lugar hasta el sábado. Ese día, su presidente Kevin Feige se subirá al escenario del Hall H y presentará el panel de Marvel Studios a partir de las 6 p.m. Contará con la presencia de invitados especiales y mostrará un primer vistazo al Universo Cinematográfico de Marvel que, como indican ellos mismos, está en "constante expansión" y donde, previsiblemente, podrían anunciar la incorporación de los X-Men a sus próximos planes cinematográficos.

Cosplayers disfrazados como los X Men en la San Diego Cómic-Con que tuvo lugar en 2014.Wikimedia Commons

El Hall H no será el único que albergará eventos de Marvel. También se podrá disfrutar de charlas de esta compañía en otros sectores de la San Diego Cómic-Con. Un ejemplo de ello es la sala 6DE donde este viernes a las 3 p.m. tendrá lugar la "Marvel Fanfare with C.B. Cebulski and Kevin Feige", una charla en la que la que el redactor jefe de Marvel Comics, C.B. Cebulski, y el presidente de la compañía, Kevin Feige, conversarán sobre su amor mutuo por las viñetas de Marvel Comics en un evento que contará con invitados especiales, nuevos vistazos exclusivos, anécdotas y el sorteo de un cómic de la compañía.

Tras esto, el domingo a las 10:30 a.m. será el turno de la sala 6A que albergará el panel "Women of Marvel", una charla cuyas invitadas aún no se han desvelado pero en la que, según pudo averiguar Fox 5 San Diego, "se reunirán para hablar sobre cómo abrirse camino como creativo, construir una carrera en espacios nerds, cómo ha cambiado el fandom y formar parte del legado de 85 años de Marvel".

Marvel Studios culminará su participación en la SDCC de este 2024 con el panel "'X-Men' Fandom Panel Celebrating 'X-Men '97'" que tendrá lugar el domingo a la 1 p.m. en la sala 6BCF. En ella, los actores de doblaje de la popular serie de animación de Disney Plus se reunirán con sus fans para hablar de todo lo relacionado con esta producción audiovisual y con el grupo de superhéroes que la protagonizan.

La Cómic-Con también contará con las principales novedades de las series más esperadas

Las producciones audiovisuales para la pequeña pantalla también estarán presentes en la San Diego Cómic-Con. Es bien conocido que, a pesar de ser un evento principalmente diseñado para los amantes de las viñetas, las series fueron encontrando su hueco y ahora no se concibe esta convención sin su presencia.

La primera de ellas que contará con panel propio será la ficción animada SpongeBob SquarePants que celebrará sus 25 años de existencia con un evento que tendrá lugar en el Hall H el jueves a la 1 p.m. y en el que participarán los actores de doblaje de los populares personajes que viven en Fondo Bikini.

Imagen del stand que ofreció Nickelodeon en la San Diego Cómic-Con que tuvo lugar en 2014.Wikimedia Commons

Horas después, el Hall H recibirá a los semidioses protagonistas de Percy Jackson and the Olympians, la serie de Disney Plus que, en esta ocasión, podría presentar sus nuevos fichajes e incluso un primer avance de cara a la segunda temporada.

Será el jueves a partir de las 2.15 p.m. y contará con la participación de Walker Scobell, Leah Sava Jeffrries y Aryan Simhadri, los jóvenes actores que interpretan a Percy Jackson, Annabeth y Grover Underwood en la ficción y que irán acompañados del co-creador y productor ejecutivo Jonathan E. Steinberg en un panel moderado por el intérprete que se pone en la piel de Hades en la serie, Jay Duplass.

El Hall H no tardará ni dos horas en recibir a una nueva serie. Lo hará con el panel que tendrá lugar el jueves a las 3.30 p.m. titulado "'What We Do in the Shadows' Farawell Tour Kick-Off", un encuentro en el que el cast de la serie se reunirá con los amantes de la ficción para hablar del inminente estreno de su sexta y última temporada y que incluirá el visionado de uno de los capítulos de la temporada que se estrenará el próximo 21 de octubre y cuyo póster promocional revelaron recientemente:

El viernes, los paneles de series comenzarán potentes con la charla que Prime Video ofrecerá a las 10 a.m. en el Hall H sobre la cuarta y última temporada de The Boys. Titulada "Let's Hear It For Prime Video's 'The Boys'", el encuentro contará con los protagonistas de la ficción de superhéroes que charlarán junto al creador de la serie sobre anécdotas que surgieron durante el rodaje de la última temporada y que podría contar también con un avance en exclusiva.

Justo una hora después, a las 11 a.m. de ese mismo viernes, Prime Video presentará las novedades que traerá la segunda temporada de The Lord of the Rings: Rings of Power. En esta ocasión, la plataforma en streaming contará con los actores de la temporada que llevarán de regreso a los fans acérrimos de la saga a la Tierra Media para ver, en exclusiva, un primer vistazo a lo que les deparará la próxima tanda de episodios justo antes de que se estrene el próximo 29 de agosto:

Tras esto, el Hall H albergará un panel de Doctor Who, como viene siendo tradicional desde hace años, que tendrá lugar a las 12.30 p.m. y que contará con varias de sus estrellas. Además, media hora antes, a las 12 p.m. del viernes y en el Indigo Ballroom, tendrá lugar la presentación de "Adult Swim's 'Rick and Morty: The Anime' First Look", una charla dedicada a la mítica serie de animación para adultos y sus próximos proyectos.

El plato fuerte del viernes, sin embargo, recaerá en The Walking Dead: Dead City cuya segunda temporada se presentará en el Hall H a la 1.45 p.m. En esta ocasión, la ficción de AMC estará representada por su productor ejecutivo Scott Gimple que acudirá junto al cast conformado por Lauren Cohan, Jeffrey Dean Morgan, Gaius Charles y Željko Ivanek que interpretan, respectivamente, a Maggie, Negan, Armstrong y The Croat en la conocida serie.

El viernes también podrán disfrutarse paneles de la serie Dexter: Original Sin que tendrá lugar a las 5.45 p.m. en la sala 20 y de la ficción animada Bob's Burgers, que contará con una charla a las 4 p.m. en la Indigo Ballroom y la Hilton San Diego Bayfront.

El sábado será el turno de que The CW ocupe el Hall H con la presentación titulada "'Superman & Lois' Special Video Presentation and Q&A". Tendrá lugar a las 11.15 a.m. y la charla contará con la presencia del reparto de la ficción que acudirá junto a los productores ejecutivos Greg Berlanti, Sarah Schechter y Geoff Johns para hablar de la última temporada de la serie con la que se pondrá fin a las distintas series de superhéroes de DC Studios y The CW conocida como Arrowverso.

Ese mismo día, sábado, 27 de julio, también tendrán lugar los paneles de las series Abbott Elementary (12.30 p.m. en el Indigo Ballroom y la Hilton San Diego Bayfront) y el esperado panel de The Penguin. Este evento tendrá lugar a las 4.45 p.m. en el Hall H y contará con la participación de Colin Farrell, Cristin Milioti y Rhenzy Feliz, algunas de las estrellas de la nueva serie producida por Matt Reeves, Lauren LeFranc y Dylan Clark que aterrizará en la plataforma en streaming Max el próximo 8 de septiembre.

La San Diego Cómic-Con se despedirá el domingo y lo hará con paneles de Star-Trek Prodigy (10 a.m. en la sala 6DE) y la charla titulada "Buffy: 'Once More with Feeling': An Interactive Whedonverse Musical" que tendrá lugar a las 3.30 p.m. en la sala 6BCF y con invitados aún por desvelar pero que contará con el visionado del episodio musical de Buffy Cazavampiros titulado "Once More with Feeling" y que pondrá el broche de oro a la Comic-Con tras cuatro días de charlas de cine, series y cómics cuya programación completa está disponible aquí.

¿Cuánto cuesta acudir a la San Diego Cómic-Con?

A pesar de que la San Diego Cómic-Con es un evento con entradas limitadas que tienden a acabarse en pocas horas, este año aún quedan entradas de última hora disponibles.

Los fans que deseen acudir a la convención geek podrán acudir al evento si están dispuestos a pagar entre 354 dólares (pase de un día antes de tarifas) y $1.187 si desean conseguir un pase de admisión general antes de tarifas en Vivid Seats para los cinco días que dura la SDCC.