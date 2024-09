'La habitación de al lado', de Pedro Almodóvar, se corona como Mejor película en la 81ª Mostra de Venecia

Publicado por Rosana Rábago Sainz Verificado por 8 de septiembre, 2024

La habitación de al lado, el controvertido largometraje en el que Pedro Almodóvar defiende la eutanasia y la primera cinta que realiza enteramente en inglés, ganó el León de Oro a Mejor película este sábado durante la gala de clausura de la 81ª edición de la Mostra de Venecia.

El largometraje, protagonizado por Tilda Swinton y Julianne Moore y basado en la novela de Sigrid Núñez Cuál es tu tormento, presenta a dos amigas, Martha e Ingrid, que se reencuentran años después de haber trabajado juntas como periodistas en Nueva York.

El motivo de su reunión, sin embargo, no es feliz. A Martha, a quien da vida Tilda Swinton, le han diagnosticado un cáncer incurable y, no viéndose capaz de afrontar la enfermedad, le pide a su amiga Ingrid (Julianne Moore) que la ayude a morir.

A pesar del tema tan controvertido, la cinta fue una de las grandes sorpresas del Festival de Cine Internacional, siendo alabada por la crítica cinematográfica y el público, que le regaló una ovación de 17 minutos, según informó el diario español ABC.

Esto provocó que la cinta se impusiese a las otras 21 candidatas a obtener el León de Oro, incluyendo la esperada segunda parte del Joker de Todd Phillips.

Un galardón que Almodóvar, quien ya ha sido reconocido en la Mostra con el mejor guion por Mujeres al borde de un ataque de nervios (1988) o con el León de Oro honorífico a su carrera en 2019, decidió dedicar tanto a su familia como, especialmente, a las protagonistas de su largometraje, que no lograron llevarse ningún premio a casa:

"El León de Oro se lo dedico a mi familia, a mi hermano Agustín. Comparto el premio con todo el equipo, pero en particular con Tilda y Julianne, el premio les pertenece a ellas. Hicieron un milagro y no tengo suficientes palabras para darles las gracias". Pedro Almodóvar, director de 'La habitación de al lado'.

La otra gran protagonista de la noche fue Nicole Kidman quien recibió la Copa Volpi a Mejor actriz por su interpretación en Babygirl.

Sin embargo, la intérprete no pudo acudir a la ceremonia ya que, horas antes, se había enterado de la repentina muerte de su madre, según explicó la directora de la cinta Halina Reijn, encargada de leer el comunicado que Kidman había dejado para los asistentes al festival:

"Hoy he llegado a Venecia y poco después me he enterado de que mi preciosa y valiente madre acaba de fallecer. Estoy en shock y tengo que regresar con mi familia, pero este premio es para ella. Fue quien me guió y me hizo". Comunicado de Nicole Kidman leído por Halina Reijn en el Festival de Venecia.

La Copa Volpi al Mejor actor fue para el francés Vincent Lindon por su papel en Jouer avec le fue mientras que el León de Plata (también conocido como Gran Premio del Jurado) fue a parar a Vermiglio, la película italiana de Maura Delpero. También reconocido por el jurado fue el largometraje April, dirigido por la georgiana Dea Kulumbegashvili.

El Festival de Cine Internacional de Venecia también premió al cineasta Brady Corbet con el León de Plata al Mejor director por su trabajo en The Brutalist, mientras que los brasileños Murilo Hauser y Heitor Lorega se llevaron la estatuilla a Mejor guion por Ainda estou aqui, dirigida por Walter Salles.

Finalmente, el premio a Mejor actor emergente recayó en el francés Paul Kircher por su interpretación en la película Leurs enfants après eux, otra de película controvertida que compitió en esta 81ª edición de la Mostra veneciana.