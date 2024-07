Elon Musk vuelve a ser la persona más rica del mundo luego de que las acciones de Tesla se dispararan y estén a punto de recuperar las pérdidas de 2024

Publicado por Sabrina Martin Verificado por Hace 2 minutos

Las acciones de Tesla experimentaron una notable recuperación en los últimos días, prácticamente borrando las pérdidas acumuladas durante 2024, tras el anuncio de la cantidad de vehículos entregados en el segundo trimestre de este año. Este repunte llevó a Elon Musk de nuevo a la cima de la lista de las personas más ricas del mundo, superando a Jeff Bezos.

Esta semana, Tesla anunció que entregó alrededor de 444.000 autos a sus clientes en el segundo trimestre del año. Aunque esta cifra es un 5% menor que en el mismo periodo del año pasado, superó las expectativas de muchos expertos que habían estimado alrededor de 415.000 entregas. La noticia fue recibida con gran entusiasmo por los inversores, lo que llevó a un aumento del 10% en el valor de las acciones de Tesla el martes.

Al día siguiente, el precio de las acciones alcanzó los 248,35 dólares, acercándose a los 248,48 dólares con los que cerraron en 2023. Este notable aumento es especialmente impresionante dado que el 22 de abril, las acciones de Tesla estaban por debajo de los 140 dólares, marcando una sólida recuperación en los últimos meses.

Para el mediodía de este miércoles, las acciones se cotizaban a 241,92 dólares, un incremento del 4,6% en comparación con el día anterior. En contraste, el S&P 500 subió un 0,2% y el Promedio Industrial Dow Jones bajó un 0,2% en el mismo período.

Según un informe de Barron’s, el aumento sostenido de las acciones de Tesla durante siete días consecutivos ha añadido casi 30.000 millones de dólares a la riqueza de Elon Musk, consolidando su posición como la persona más rica del mundo.

Este crecimiento en el valor de las acciones refleja una creciente confianza en la capacidad de Tesla para alcanzar sus objetivos a largo plazo, incluyendo la meta de llegar a una producción anual de 2 millones de vehículos en los próximos trimestres, según el analista de Wedbush, Dan Ives.

No obstante, no todas las opiniones han sido favorables. Ronald Jewsikow, analista de Guggenheim, advirtió que una caída del 5% en las entregas no es un signo positivo y argumentó que gran parte del aumento del 10% en las acciones se debe a un récord en la implementación de sistemas de almacenamiento de energía, más que a las ventas de automóviles.

A pesar de las opiniones divididas, el consenso general entre más de 40 analistas que cubren las acciones de Tesla es que los resultados de las entregas representan una victoria para la compañía. Con las acciones cotizando cerca de 235 dólares cada una en las operaciones previas a la apertura del mercado, los inversores están ansiosos por ver hasta dónde llegará esta recuperación o si el repunte se desvanecerá en el futuro cercano.