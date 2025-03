Publicado por Alejandro Baños 16 de marzo, 2025

Desde leyendas vivas hasta jóvenes promesas, sea cual sea la modalidad que practiquen. Son numerosos los deportistas hispanos que han decidido adentrarse en las cinco principales competiciones estadounidenses -sabedores de la categoría y reputación con la que cuentan- para dar un paso más en su carrera y triunfar lejos de sus lugares de origen.

En la Major League Baseball (MLB) y en la Major League Soccer (MLS), la presencia hispana es más notoria que en las otras grandes competiciones estadounidenses -la National Hockey League (NHL), la National Basketball Association (NBA) y la National Football League (NFL).

El motivo por el que hay más deportistas hispanos en la MLB y en la MLS que en las otras no es incomprensible: en Hispanoamérica, el fútbol y el béisbol son deportes más populares. Sin embargo, la NFL, la NBA y la NHL cuentan con su propia presencia hispana y, de hecho, muchos triunfaron en el pasado - véase los casos de Ted Hendricks, Martín Gramática, Manu Ginóbili, Carl Herrera, Bill Guerin o Scott Gómez, entre otros. Y otros están asombrando en el presente.

MLB: Juan Soto, José Altuve, Francisco Lindor...

En la última temporada, 220 de los 264 jugadores internaciones que exhibieron su destreza con el bate en las Grandes Ligas eran hispanoamericanos. Dentro del grupo, casi la mitad eran dominicanos (108), seguidos de 58 venezolanos, 18 cubanos y 17 puertorriqueños, según informó la MLB el año pasado.

Entre ellos, son muchos los que destacan de entre el total de jugadores que disputaron la última campaña de las Grandes Ligas. Nombres como el del dominicano Juan Soto -flamante nueva incorporación de los Mets de Nueva York- o el de uno de sus nuevos compañeros, el puertorriqueño Francisco Lindor, están en las listas de los mejores jugadores hispanos de la MLB. De hecho, ya hay quien les ve como una de las mejores parejas de toda la competición.

Juan SotoCordon Press.

Subrayables también son las figuras del venezolano José Altuve (Astros de Houston); los dominicanos Teoscar Hernández (Dodgers de Los Angeles), Fernando Tatis Jr. (Padres de San Diego) y Elly De La Cruz (Reds de Cincinnati); o el mexicano Isaac Paredes (Tigers de Detroit); además de jóvenes promesas como el dominicano Samuel Basallo (Orioles de Baltimore) o el venezolano Luinder Ávila (Royals de Kansas City).

MLS: Leo Messi, Luis Suárez, Josef Martínez...

De las cinco principales competiciones del país es, sin duda, la menos popular, aunque está en las vías de desarrollo correctas. Sin embargo, en los últimos años, numerosos hispanos del deporte rey han tomado la decisión de aventurarse en una liga que, pese a que esté a años luz de lo que se ve en otras partes del mundo -principalmente, en Europa-, ofrece proyectos cada vez más interesantes e ilusionantes. Como así lo han visto los 132 futbolistas hispanos que, actualmente, compiten en la MLS.

Sin duda, el primer futbolista del que hay que hablar es de Lionel Messi. Considerado por muchos como el mejor de la historia, el argentino aceptó cruzar el océano Atlántico tras temporadas y temporadas brillando en Europa con las camisetas del FC Barcelona y del Paris Saint-Germain. Ahora, como capitán y líder del Inter Miami, está destinado a llevar a un equipo que apenas lleva compitiendo unos pocos años a lo más alto del fútbol estadounidense.

Lionel Messi y Luis SuárezCordon Press.

En el Inter Miami -equipo de la MLS que más hispanos tiene- comparte vestuario con otras leyendas del fútbol hispano, como son los españoles Sergio Busquets y Jordi Alba o el uruguayo Luis Suárez, con los que ya coincidió en su etapa en España. En ese mismo roster también aparece el nombre del venezolano Telasco Segovia, quien está cuajando un inicio de temporada soberbio.

El venezolano Josef Martínez (San Jose Earthquakes) el uruguayo Nicolás Lodeiro (Houston Dynamo) o el español Rigui Puig (Los Angeles Galaxy) son otros casos de cómo los futbolistas hispanos pueden triunfar en la MLS.

NFL: Isiah Pacheco, Fred Warner, Christian González...

Hasta 39 jugadores hispanos, según contabilizó ESPN, disputaron la última temporada de la NFL, en la que los Philadelphia Eagles se proclamaron campeones tras vencer a los Kansas City Chiefs en el Super Bowl LIX. Al ser la competición deportiva más seguida del país, son cada vez más los hispanos que se aficionan a la NFL, dándole un alcance y una fama internacional mayores.

Dos de esos jugadores hispanos estuvieron cerca de conquistar el Super Bowl: Isiah Pacheco y Matt Ariza. Pero ambos, como jugadores de los Chiefs, terminaron, finalmente, subcampeones. En el caso de Pacheco -descendiente de puertorriqueños y dominicanos-, ya sabe lo que es alzar al cielo el Trofeo Vince Lombardi. Ariza -de origen mexicano- estuvo ante su primera oportunidad.

Isiah PachecoCordon Press.

Al margen de Pacheco y Ariza, la lista de hispanos en la NFL estuvo conformada por otros grandes jugadores que asombraron a los seguidores de la liga. Algunos ejemplos fueron: Fred Warner (San Francisco 49ers), Christian González (New England Patriots), Chris Olave (New Orleans Saints), Steve Ávila (Los Angeles Rams), Will Hernández (Arizona Cardinals), Julian Love (Seattle Seahawks) o Corey Bojórquez (Cleveland Browns).

NBA: Karl-Anthony Towns, Jaime Jáquez Jr., Al Horford...

Cuatro países hispanos cuentan con representación en la mejor liga de baloncesto del mundo: República Dominicana, Puerto Rico, México y España. En el pasado, deportistas de alguno de esos países y de otros que, en estos momentos, no cuentan con integrantes en la NBA triunfaron y se alzaron con el Trofeo Larry O'Brien, como el español Pau Gasol o el argentino Manu Ginóbili.

El caso más descriptivo es el de Karl-Anthony Towns. El pívot de los New York Knicks -su madre es dominicana- es uno de los mejores jugadores de la NBA en su posición. También hay que subrayar el nombre del dominicano Al Horford, quien cuenta con una amplia experiencia en la liga y se coronó como campeón la pasada temporada con los Boston Celtics, franquicia en la que todavía permanece.

Karl-Anthony TownsCordon Press.

En esta lista también están los mexicanos Jaime Jáquez Jr. y el español Santi Aldama: dos jóvenes jugadores que, poco a poco, están ganando importancia dentro de sus franquicias, los Miami Heat y los Memphis Grizzlies, respectivamente. Otros casos son Chris Duarte (Chicago Bulls), Lester Quiñones y Jose Alvarado (New Orleans Pelicans) y Justin Minaya (Portland Trail Blazers).

NHL: Auston Matthews, Max Pacioretty, Matt Nieto...

De las cinco expuestas, es la competición que menos presencia de hispanos tiene. Pero cuenta con ella. A lo largo de la historia, la NHL dispuso de grandes jugadores que tienen sangre hispana en sus venas. El caso más claro es el de Bill Guerin, encargado de abrir la vía hispana en la liga de hockey hielo. Scott Gómez y Álvaro Montoya con otros jugadores históricos.

Siguiendo la estela de Guerin, Gómez y Montoya, en la actualidad hay nombres que destacan en la NHL. Por ejemplo, Auston Matthews. El jugador de los Toronto Maple Leafs, descendiente de mexicanos, está encaminado a disputar su novena temporada en la competición.

Auston MatthewsCordon Press.

En el ránking de hispanos en la NHL también aparecen los nombres de Max Pacioretty (Toronto Maple Leafs) y Matt Nieto (Pittsburgh Penguins), ambos con orígenes mexicanos.