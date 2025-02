El Inter Miami de Messi salva un punto 'in extremis' ante Nueva York en el estreno de la MLS

Publicado por Israel Duro Verificado por 23 de febrero, 2025

El Inter Miami de Lionel Messi comenzó la temporada de la MLS con un punto con sabor a victoria. El conjunto floridiano consiguió un empate en el tiempo de descuento ante el New York City tras jugar más de 65 minutos con 10 futbolistas. Un agónico gol del venezolano Telasco Segovia a pase de Messi en pasados 10 minutos del tiempo reglamentario premió a un conjunto que no perdió la cara al encuentro pese a las adversidades.

El partido prometía grandes alegrías para el Inter al comienzo, que ya mandaba en el marcador apenas cinco minutos después del pitido inicial. El astro argentino brindó también la asistencia del primer tanto del encuentro, obra del joven defensor argentino Tomás Avilés en el minuto 5.

Poco después, Avilés pasó de héroe a villano tras ser expulsado, en el minuto 23. Su salida del campo espoleó al City, que remontó con goles del esloveno Mitja Ilenic (26') y del costarricense Alonso Martínez (55'), este último tras un grave error de Jordi Alba.

Una primera terrorífica primera parte

Por si fuera poco, el Inter tuvo que sustituir por molestias físicas al atacante estadounidense Fafa Picault y el lateral argentino Marcelo Weigandt aún en la primera parte.

Sin embargo, los locales no bajaron los brazos. Alentados por sus aficionados en Fort Lauderdale (afueras de Miami), el Inter rescató un punto gracias al providencial gol de Segovia, que hacía su debut en el equipo, en el minuto 90+10.

Sabor agridulce para Mascherano

"Se nos vino todo en contra y el equipo tenía dos opciones: tirar el partido o luchar hasta el final. Los jugadores decidieron lucharlo y tuvieron su premio", declaró el argentino Javier Mascherano, que también debutó como entrenador en la MLS. "Estamos j*****s porque queríamos ganar el primer partido en casa pero esto seguramente nos va a fortalecer", auguró, en declaraciones recogidas por AFP.

El Inter, recordó Mascherano, había solicitado aplazar este partido después de que su debut en la Copa de Campeones de la Concafaf fuera retrasado de martes a miércoles por una tormenta de nieve en Kansas City.

Miami acabó ganando este duelo, que se disputó bajo temperaturas inferiores a los -15º C, con un solitario gol de Messi en la ida de la primera ronda de la Copa de Campeones de la Concacaf. "Pedimos jugar el domingo y no lo aceptaron, entonces corres estos riegos", dijo el Jefecito sobre las lesiones de sus jugadores. "Los jugadores no son robots, son seres humanos y hay que entender que sin jugadores el fútbol no existe".

Con este empate, el Inter arrancó una temporada en la que aspira a conquistar su primer título de la MLS, después de que el año pasado dominaran la fase regular pero se estrellaran a la primera en los playoffs.

Eva Longoria y Serena Williams, espectadoras ilustres

Con celebridades como la actriz Eva Longoria y la extenista Serena Williams, el Chase Stadium se vistió de gala para abrir un año en el que el Inter también participará en el Mundial de Clubes de la FIFA.

Con el partido concluido, Messi vio una inusual tarjeta amarilla por protestas reiteradas al árbitro.

Ebobisse, primer goleador de la temporada de la MLS

La temporada 30 de la MLS se puso en marcha con una jornada de 13 partidos que arrancó con el triunfo de Los Angeles FC 1-0 frente al Minnesota United. El delantero franco-estadounidense Jeremy Ebobisse anotó el primer tanto del curso con un potente disparo desde fuera del área en el minuto 78.

Por su parte el uruguayo Diego Rossi firmó un doblete en el triunfo del Columbus Crew 4-2 ante el Chicago Fire. Junto a él, el puesto más alto de la tabla de goleadores lo ocupa el marfileño Emmanuel Latte Lath, el fichaje más caro de la historia de la MLS (unos 22 millones de dólares), que marcó otros dos tantos en la victoria del Atlanta United 3-2 ante el Montreal.