NBA: Kevin Durant, octavo jugador en superar los 30.000 puntos

Publicado por Alejandro Baños Verificado por 12 de febrero, 2025

A pesar de caer frente a los Memphis Grizzlies (112-119), los Phoenix Suns vieron como uno de sus jugadores escribía su nombre en la historia de la NBA. Kevin Durant se convirtió en el octavo jugador de la historia de la NBA en superar los 30.000 puntos, gracias a los 34 puntos que anotó en su último juego.

"Es un verdadero honor estar en la misma categoría que esos jugadores que han ayudado a dar forma al juego. Que me mencionen junto a ellos significa que estoy haciendo algo bien", dijo KD en la rueda de prensa posterior al juego.

Con los 34 puntos anotados frente a los Grizzlies, Durant suma un total de 30.008 puntos en su trayectoria. Un hito que provocó una oleada de halagos, como los recibidos por parte de su director técnico, Mike Budenholzer, y de Ja Morant, uno de sus últimos rivales.

"Es probablemente el tirador más increíble al que he dirigido", señaló Budenholzer. "Durant es uno de los grandes. Le rendí el honor de entregarle el balón, aunque él dijo que no le importaba mucho. Pero no todo el mundo consigue 30.000 puntos en la NBA", añadió Morant.