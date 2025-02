LeBron propulsa a los Lakers con un triple doble en Nueva York y los Wizards rompen su mala racha de 16 derrotas

Publicado por Víctor Mendoza Verificado por 2 de febrero, 2025

Con un memorable triple doble del inagotable LeBron James, Los Angeles Lakers vencieron este sábado a domicilio a los New York Knicks por 128-112 mientras los Washington Wizards acabaron con una racha de 16 derrotas seguidas.

A sus 40 años, 'King James' volvió a apoderarse del Madison Square Garden, la cancha de basquetbol más emblemática, con una fulgurante cuenta de 33 puntos, 11 rebotes y 12 asistencias.

El alero disfrutó incluso de un momento familiar especial al ser sustituido, con el duelo ya decantado para los visitantes, por su hijo Bronny, recibido con aplausos por el público neoyorquino.

James es el primer jugador de la NBA que ha logrado más de un triple doble pasados los 40 años, un aniversario que celebró el 30 de diciembre.

"No tengo ni idea de cómo sigo haciendo esto" a los 40 años, declaró LeBron. "El hombre de arriba me dio grandes dones y yo intento aprovecharlos al máximo. Pongo todo el trabajo y la dedicación a este juego que me dio tanto".

El del sábado fue el cuarto triple doble que logra James en el Madison en su carrera, una cifra que sólo supera otro jugador visitante, Larry Bird, con seis.

"Esta es la Meca del básket. La cancha más famosa del mundo", recalcó. "He sido bendecido en mis 22 años de carrera de ser parte de esta historia".

La exhibición del alero comandó a unos Lakers que tenían la sensible baja de su otra figura, el lesionado Anthony Davis.

Pese a la ausencia del pívot, su mejor defensor, el equipo angelino logró secar a la dupla estelar de los Knicks.

El base Jalen Brunson y el pívot Karl-Anthony Towns, ambos elegidos como titulares para el Juego de las Estrellas del 16 de febrero, se quedaron en 17 y 11 puntos respectivamente, con una estadística conjunta de 10-30 en tiros de campo.

El alero Josh Hart, exjugador de los Lakers, cargó con el peso de los Knicks con otro triple doble de 26 puntos, 13 rebotes y 11 asistencias.

El alero OG Anunoby (13 tantos) abandonó el juego al inicio del tercer cuarto al sufrir un esguince en el pie derecho.

Wizards acaban con racha negativa

Después de castigar a la defensa local con canastas de todo tipo, LeBron fue sustituido a un minuto y 50 segundos del final por su hijo Bronny, cuyo ingreso a la pista había reclamado la grada del Madison.

Bronny, de quien el jueves se burló una parte de la afición de los Wizards con cánticos de 'MVP', recibió esta vez aplausos del público rival al anotar una bandeja en su único tiro a canasta.

Los Lakers siguen al alza con ocho victorias en los últimos 10 partidos y ocupan la quinta plaza de la Conferencia Oeste mientras los Knicks son terceros del Este.

En otro de los nueve partidos del viernes, los Washington Wizards vencieron 105-103 en la cancha de los Minnesota Timberwolves y acabaron con una racha de 16 derrota seguidas.

Los Wizards, últimos del Este, aprovecharon la baja del líder de Minnesota, Anthony Edwards, para salir del hoyo de la mano del ala-pívot Kyle Kuzma, que logró 31 puntos.

Poco antes, los Utah Jazz habían roto también la segunda mayor racha de derrotas, ocho seguidas, al vencer 113-99 a los Orlando Magic.

La peor racha activa pertenece ahora a los Atlanta Hawks, que acumularon su octavo tropiezo seguido al caer ante Indiana Pacers por 132-127 pese a la excelente actuación de Trae Young, que firmó 34 puntos y 17 asistencias.

Denver se aferra a Jokic

En Charlotte, Nikola Jokic se anotó su 22º triple doble de la temporada, la máxima cifra de la liga, en el sufrido triunfo 107-104 de los Denver Nuggets ante los Hornets, los penúltimos del Este.

El pívot serbio terminó con 28 puntos, 13 rebotes y 17 asistencias, además de 4 robos, y se encargó de la remontada de unos Nuggets que estaban cuatro puntos abajo a 50 segundos para el final.

Jokic apareció entonces para anotar una canasta con tiro libre adicional y después convirtió otros dos tiros libres que adelantaban a los Nuggets, antes de dar una asistencia para que Jamal Murray sentenciara el triunfo de Denver.

Apenas un día antes, el vigente MVP (Jugador Más Valioso) de la NBA ya se había puesto a los Nuggets a la espalda ante los Philadelphia 76ers anotando 8 puntos en el minuto final.