Champions League: el Barcelona cae en Mónaco y el Atlético de Madrid apela a la épica

Publicado por Alejandro Baños Verificado por 20 de septiembre, 2024

La expulsión de Eric García cuando el crono marcaba el minuto 11 condicionó a un FC Barcelona que sumó su primera derrota en un partido oficial de esta temporada. El equipo español cayó frente al AS Monaco (2-1) en su debut en esta edición de la UEFA Champions League.

"Tratamos de defender como equipo y también atacar como equipo, y tuvimos opciones, pero hoy ellos merecieron el 2-1, así que hay que aceptarlo", dijo al término del partido Hansi Flick, entrenador del Barcelona, reconociendo que el AS Monaco fue el justo vencedor.

Cinco minutos después de que el Barcelona se quedase con un jugador menos sobre el terreno de juego, Maghnes Akliouche adelantó en el marcador al equipo monegasco (1-0) tras driblar a sus rivales por la banda derecha.

El Barcelona no agachó la cabeza y, en el minuto 28, logró el empate. Lamine Yamal, que se convirtió en el segundo jugador más joven en notar un gol en la historia de la Champions League, puso la igualada en el marcador (1-1) con un disparo desde la frontal del área, no sin antes regatear a dos jugadores del AS Monaco.

Ya en la segunda mitad del partido y aprovechando su superioridad numérica, el AS Monaco certificó su victoria en el minuto 71 (2-1) gracias a una contra que culminó su delantero George Ilenikhena.

El equipo español buscará sumar sus tres primeros puntos en la Champions League en la próxima jornada, cuando recibirá al Young Boys. Por su parte, el AS Monaco viajará a Croacia para enfrentarse al Dinamo Zagreb.

Un heroico Atlético de Madrid

El otro equipo español que debutó en esta Champions League en el día de ayer fue el Atlético de Madrid. Los hombres de Diego Cholo Simeone sufrieron para conquistar el triunfo y acabaron venciendo en el Metropolitano al RB Leipzig (2-1) con un gol en los últimos impasses.

"Estoy totalmente satisfecho, el partido fue muy bueno. Hubiera dicho lo mismo con un empate. Jugamos de diferentes maneras y con diferentes jugadores. Los futbolistas lo interpretaron bien y ganamos un partido necesario", afirmó Simeone, director técnico argentino del Atlético de Madrid.

Los españoles comenzaron el partido mal. Nada más comenzar el duelo, el delantero Benjamin Sesko anotó el primer y único gol del RB Leipzig (0-1) en el minuto 4, tras aprovechar un rechace del portero rojiblanco, Jan Oblak.

Antoine Griezmann fue el autor del gol que comenzó la remontada del Atlético de Madrid. El delantero francés envió el balón al fondo de la portería (1-1) después de recibir un centro perfectamente medido de Marcos Llorente en el minuto 28.

La épica llegó a escasos minutos del final. Cuando ya estaba a punto de comenzar el tiempo añadido, José María Giménez remató con la cabeza (2-1) un centro enviado por Griezmann y desató la locura entre los seguidores rojiblancos.

El Atlético de Madrid se trasladará a Lisboa para medirse al SL Benfica en la próxima jornada, mientras que los alemanes lucharán por lograr sus primeros puntos en la Champions League contra la Juventus.

