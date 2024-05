Eric Adams convoca a la primera Cumbre Nacional Urbana sobre Ratas: "La mejor forma de derrotar a tu enemigo es conocerlo"

Nueva York invita a expertos en ratas a una Cumbre Nacional Urbana sobre Ratas el próximo 18 y 19 de septiembre. Es la primera en la historia del país, de acuerdo con el alcalde Eric Adams.

El demócrata asegura que el encuentro será una nueva avanzada en la Guerra Contra las Ratas -como la llaman las propias autoridades-. "La mejor forma de derrotar a tu enemigo es conocerlo", escribió Adams en una publicación que parece replicar las palabras del estratega chino Sun Tzu: "Si conoces al enemigo y te conoces a ti mismo, no debes temer el resultado de cien batallas".

The best way to defeat your enemy is to know them.

That's why I'm proud to host the inaugural National Urban Rat Summit this fall to bring experts and leaders together to better understand urban rats and end their invasion of New York City.https://t.co/SrvQjsgEXo pic.twitter.com/3XNPTT9NEp

— Mayor Eric Adams (@NYCMayor) May 15, 2024