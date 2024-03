Encuentro con Trump, censura en las redes sociales y una incómoda pregunta sobre la ketamina: los mejores momentos de la entrevista entre Don Lemon y Elon Musk

Luego de unos cuantos días de espera, finalmente se publicó la entrevista entre Elon Musk y Don Lemon. Durante un poco más de una hora de charla, el expresentador de CNN le preguntó al fundador de Tesla sobre la raza, censura, las elecciones presidenciales del 2024 y su legado. Sin embargo, algo que llamó la atención de los usuarios fue una consulta en particular sobre el uso de drogas.

La entrevista había generado mucha expectativa por las propias palabras de Lemon, quien aseguró que, luego de su conversación, Musk decidió dar marcha atrás con su acuerdo para producir un programa desde X.

"Don Lemon Show puede publicar su contenido en X, sin censura, ya que creemos en proporcionar una plataforma para que los creadores escalen su trabajo y se conecten con nuevas comunidades. Sin embargo, como cualquier empresa, nos reservamos el derecho de tomar decisiones sobre nuestras asociaciones comerciales y, después de una cuidadosa consideración, X decidió no establecer una asociación comercial con el programa", expresó la compañía en un comunicado.

The Don Lemon Show episode 1: Elon Musk TIMESTAMPS:

(02:23) News on X

(10:07) Donald Trump and Endorsing a Candidate

(13:04) The New Tesla Roadster

(16:46) Relaxation and Video Games

(17:54) Tweeting and Drug Use

(23:19) The Great Replacement Theory

(30:03) Content Moderation… pic.twitter.com/bLRae4DhyO — Don Lemon (@donlemon) March 18, 2024

Musk fue un poco más allá y aseguró que el enfoque de Lemon durante la entrevista fue "básicamente 'CNN, pero en las redes sociales', lo cual no funciona, como lo demuestra el hecho de que CNN está muriendo".

"Y, en lugar de ser el verdadero Don Lemon, en realidad era simplemente [el ex jefe de CNN] Jeff Zucker hablando a través de Don, por lo que carecía de autenticidad", sumó.

Lemon no se quedó atrás y también realizó su sinopsis de la entrevista días antes de que se publicara. “A lo largo de nuestra conversación seguí repitiéndole que, aunque a veces era tenso, pensé que era bueno que la gente viera nuestro intercambio. Pero aparentemente el absolutismo de la libertad de expresión no se aplica cuando se trata de preguntas sobre él por parte de personas como yo", señaló.

Esta vorágine de declaraciones elevó mucho la expectativa por la charla, que finalmente se publicó el lunes 18 de marzo y dejó muchos momentos virales.

La polémica pregunta sobre la Ketamina

Quizás el momento más comentado de la charla fue cuando Lemon directamente si publicaba sus pensamientos en redes sociales bajo el uso de alguna sustancia. Tras la negativa del sudafricano, el periodista fue un poco más allá.

"Pero has admitido que tienes prescripción de Ketamina. ¿Para qué es eso?", disparó Lemon, a lo que Musk replicó lo siguiente: "Bueno, es bastante privado preguntarle a alguien sobre una prescripción médica".

Lemon's Attempt to Tie Musk to Drug Use In a segment of the interview, Don Lemon probed Elon Musk about his use of drugs, both for pleasure and prescribed purposes. Lemon's questioning appeared intrusive to many viewers, with a perceived intent to link Musk to a narrative… pic.twitter.com/IsB0kncgwL — Overton (@OvertonLive) March 18, 2024

"Hay momentos en los que tengo una especie de estado químico negativo en mi cerebro, como la depresión, supongo, o la depresión que no está vinculada a ninguna noticia negativa, y la ketamina es útil para sacarlo a uno del estado de ánimo negativo", continuó el empresario, quien además agregó que utiliza "una pequeña cantidad una vez cada dos semanas o algo así".

Lemon le consultó entonces si creía que alguna vez había abusado de dicha sustancia. "Si usas demasiada ketamina, realmente no puedes hacer el trabajo. Tengo mucho trabajo, normalmente trabajo 16 horas al día... así que realmente no tengo una situación en la que no pueda estar mentalmente agudo durante un largo periodo de tiempo", respondió Musk.

"Desde el punto de vista de Wall Street, lo que importa es la ejecución. ¿Estás creando valor para los inversores? Tesla vale tanto como el resto de la industria automovilística junta... así que desde el punto de vista de un inversor, si hay algo que estoy tomando, debería seguir tomándolo", concluyó.

Encuentro casual con Donald Trump

La entrevista continuó y Musk reveló que hace poco fue a desayunar a la casa de un amigo, pero que de pronto llegó el expresidente.

"Digamos que él fue quien habló la mayor parte. Al presidente Trump le gusta hablar, y por eso habló. No recuerdo que haya dicho nada que no haya dicho públicamente", recordó, para luego aclarar que no donaría dinero a ninguna campaña presidencial.

Sin embargo, dejó la puerta abierta para realizar un respaldo formal antes de noviembre. “No lo sé todavía, quiero tomar una decisión meditada antes de las elecciones”, sumó.

i hate it when i'm at a breakfast and Donald Trump comes by pic.twitter.com/hzJY6fhg6f — Aaron Rupar (@atrupar) March 19, 2024

"Todos descendemos de esclavos. ¿Qué futuro queremos?"

La tensión entre ambos comenzó a subir al hablar de raza y equidad. Musk se resistió públicamente a la implementación de políticas públicas que alienten la discriminación positiva y equidad, lo que argumentó sosteniendo que Estados Unidos debe "seguir adelante" y no hacer del racismo “un tema constante”.

"Si se estudia la historia con amplitud, todos fuimos esclavos. Todos descendemos de esclavos. ¿Qué futuro queremos? ¿Es algo que queremos que forme parte de nuestro diálogo constante para siempre o queremos decir que pasemos página y tratemos a cada uno según lo que es como individuo? Creo que Estados Unidos lo está haciendo mejor que nadie", respondió Musk.

Don Lemon instantly REGRETS race-baiting on SLAVERY and “equity” after Elon Musk humiliates him on his own show: “If you study history broadly, EVERYONE was a slave. We are ALL descendant from slaves. What future do we want? Is this something we want to make part of our… pic.twitter.com/9NE0PxO101 — Benny Johnson (@bennyjohnson) March 18, 2024

Picante cruce a la hora de hablar de moderación en las redes sociales

En uno de los momentos más tensos de la entrevista, Lemon sugirió que las conversaciones en las redes sobre ciertos temas pueden tener impactos negativos, como tiroteos. Musk le dijo abiertamente que silenciar todo discurso que no sea ilegal es censura, a lo que Lemon dijo que estaba a favor de la moderación. "Moderación es el término propagandístico para decir censura", replicó el empresario.

"Si algo es ilegal, obviamente lo eliminaremos. (...) Las leyes las promulga la gente y nosotros las cumplimos. Si vas más allá de la ley, en realidad estás yendo más allá de la voluntad del pueblo", continuó.

The reason @DonLemon has no idea what "free speech" and "censorship" are is simple: He spent years living inside a Democratic/liberal bubble. In that bubble, it is Gospel that a union of state and corporate power should be weaponized to silence dissent:pic.twitter.com/3wMwGLXuQ8 https://t.co/pw4Nwybb7o — Glenn Greenwald (@ggreenwald) March 19, 2024

"Me importa la realidad de la bondad, no su percepción"

La última parte de la entrevista tuvo un tono reflexivo, con el sudafricano reconociendo que su objetivo en la vida es "extender la conciencia sobre el futuro", lo que lo llevó a evaluar sus últimos años y su legado.

"Si muriera sabiendo que hice lo correcto, o que hice todo lo posible por hacer lo correcto, e incluso si en los libros de historia dijeran que hice mal, seguiría sintiéndome bien por ello. Me importa la realidad de la bondad, no su percepción", expresó ante la pregunta de Lemon.

"Queremos asegurarnos de que no tenemos, por ejemplo, un colapso demográfico, como ocurre en muchos países: una tasa de natalidad muy baja. Queremos evitar, obviamente evitar, la Tercera Guerra Mundial. Cualquier cosa que suponga un riesgo para la civilización. Eso es lo que me preocupa. Los riesgos civilizacionales", finalizó.