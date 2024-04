En medio de las tensiones por antisemitismo en el campus, Mike Johnson visitará la Universidad de Columbia para reunirse con estudiantes judíos

El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, confirmó que visitará la Universidad de Columbia en medio de las tensiones por antisemitismo en el campus. El republicano hablará con estudiantes judíos para escuchar en primera persona cómo están viviendo estos días tras la manifestación que derivó en más de cien arrestos.

Según la oficina del presidente de la Cámara aprovechará la visita para abordar el “preocupante aumento del antisemitismo virulento en los campus universitarios de Estados Unidos”. Se espera que también brinde una conferencia de prensa posterior a la charla con estudiantes.

Johnson será el quinto miembro de la Cámara Baja en visitar Columbia, tras el paso de una delegación de congresistas judíos integrada por Dan Goldman, Kathy Manning, Jared Moskowitz y Josh Gottheimer, quien habló posteriormente con la prensa.

Amid anti-Israel protests, Jewish students at Columbia University don't feel safe.

It’s become so dangerous that students were forced out of the classroom.

Let’s be clear: these are not peaceful protests, these are antisemitic mobs. pic.twitter.com/mHwOOireTJ

— Speaker Mike Johnson (@SpeakerJohnson) April 23, 2024