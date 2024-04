Elon Musk aumenta el salario de los ingenieros de inteligencia artificial de Tesla para combatir la caza de talentos de OpenAI

Elon Musk, el director ejecutivo de Tesla, anunció que su empresa está aumentando los sueldos de sus ingenieros de inteligencia artificial (IA), a raíz de los intentos de OpenAI, el creador de ChatGPT, de reclutar a su personal.

“Tesla está aumentando la remuneración (en función de los hitos de progreso) de nuestro equipo de ingeniería de IA”, informó Musk a través de X, revelando que se tomó esta decisión debido a los esfuerzos que presuntamente está realizando OpenAI por por atraer a ingenieros de inteligencia artificial de su empresa de vehículos eléctricos.

Tesla is increasing comp (contingent on progress milestones) of our AI engineering team

"Han estado reclutando agresivamente ingenieros de Tesla con ofertas de compensación masivas y desafortunadamente han tenido éxito en algunos casos", reconoció.

El magnate hizo este anuncio, luego de que saliera un reporte de The Information que sugería que Musk se estaba llevando a los ingenieros de Tesla a su startup de inteligencia artificial xAI, lo que causaba preocupación entre los inversores de la empresa de vehículos.

El informe mencionaba a Ethan Knight, un científico de aprendizaje automático de Tesla, como ejemplo de un ingeniero de la empresa de automóviles eléctricos que se unió a xAI.

Sin embargo, Musk reveló en sus publicación que se tomó esa decisión porque Ethan estaba pensando unirse a OpenAI, por lo que las únicas opciones eran llevarlo a su startup o permitir que OpenAI se lo llevara.

"La guerra de talentos por la IA es la guerra de talentos más loca que he visto jamás”, comentó.

Ethan is very talented, but “vision chief” would be overstating things.

There are over 200 excellent engineers in the Tesla AI/Autonomy team. Tesla’s pace of progress with autonomy is accelerating.

The talent war for AI is the craziest talent war I’ve ever seen!

— Elon Musk (@elonmusk) April 3, 2024