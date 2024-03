El puente Francis Scott Key de Baltimore colapsa tras el choque de un barco

El puente Francis Scott Key de Baltimore se derrumbó parcialmente y fue cerrado al tráfico tras lo que las autoridades de Maryland calificaron de "incidente" ocurrido a primera hora del martes. El puente, que forma parte de la carretera interestatal 695, cruza el río Patapsco en el puerto de Baltimore.

"Puedo confirmar que a la 1:35 a.m., la policía de la ciudad de Baltimore fue notificada de un colapso parcial del puente, con trabajadores posiblemente en el agua, en el puente Francis Scott Key", dijo el Departamento de Policía de Baltimore en un comunicado. Por su parte, el ejecutivo del condado de Baltimore, Johnny Olszewski, Jr., pidió rezar por los afectados.

We are closely monitoring the ongoing situation at the Key Bridge.

I remain in contact with our emergency response team as well as state and local partners, including @MayorBMScott and @AACoExec. Response efforts are ongoing.

Our prayers remain with all those impacted.

— County Executive Johnny Olszewski (@BaltCoExec) March 26, 2024