El liderazgo demócrata impulsa a un policía del 6 de Enero para el Congreso: ¿Quién es Harry Dunn?

A pesar de enfrentar un mapa electoral bastante desfavorable en el Senado y una carrera cuesta arriba a nivel presidencial, los demócratas tienen la esperanza de recuperar la mayoría en la Cámara de Representantes. El liderazgo esperar integrar esa eventual mayoría con Harry Dunn, un oficial de policía que estuvo en el Capitolio durante el 6 de Enero del 2021.

Bajo el lema "proteger nuestra democracia", el hombre de 40 años que trabajó durante 15 años en el Congreso apoya su campaña en su experiencia durante la mencionada fecha, la cual define como "una insurrección violenta empeñada en destruir nuestra democracia".

El 6 de enero del 2023, en el segundo aniversario del mencionado suceso, el presidente Joe Biden le otorgó a Dunn la Medalla Presidencial del Ciudadano, el segundo honor civil más alto en los Estados Unidos.

Con estas credenciales, Dunn resulta ser el favorito del liderazgo para representar al tercer distrito electoral de Maryland en la Cámara de Representantes, asiento que espera heredar de John Sarbanes, uno de los 25 demócratas que no renovarán su asiento en noviembre.

Growing up middle class, you learn corporations always profit - and we foot the bill.

I’m running for Congress because we need affordable childcare, living wages, and universal healthcare.

It’s time they pay for it. pic.twitter.com/FExsTXvdyY

— Harry Dunn (@libradunn) April 11, 2024