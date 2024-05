El hombre que golpeó con un martillo al marido de Nancy Pelosi fue condenado a 30 años de prisión

David DePape, el hombre que atacó con un martillo en 2022 a Paul Pelosi, esposo de la entonces speaker de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, fue sentenciado a 30 años de prisión.

La Fiscalía Federal para el Distrito Norte de California anunció este viernes la condena, luego de que en noviembre del año pasado un jurado declarara culpable a DePape de dos delitos federales: intento de secuestro de un funcionario federal y agresión a un familiar inmediato de un funcionario federal.

La jueza de distrito estadounidense Jacqueline Scott Corley sentenció a DePape a 20 años por el primer cargo y 30 años por el segundo, que se cumplirán simultáneamente. La jueza también tomó en consideración los 18 meses que DePape ya estuvo en custodia.

Los fiscales habían solicitado la pena máxima de 40 años, mientras que los abogados de DePape pidieron una condena de solo 14 años, argumentando que no tenía antecedentes penales y que estaba atravesando un momento complicado en su vida.

Tras la sentencia, la familia Pelosi expresó su orgullo por Paul Pelosi y su agradecimiento a quienes le desearon lo mejor desde el ataque. "La familia Pelosi no podría estar más orgullosa de su padre y de su tremendo coraje al salvar su propia vida la noche del ataque y al testificar en este caso. [Nancy] Pelosi y su familia están inmensamente agradecidos con todos los que han enviado amor y oraciones durante los últimos dieciocho meses, mientras el señor Pelosi continúa su recuperación", se lee en el comunicado compartido por el portavoz Aaron Bennet.

El ataque tuvo lugar cuando DePape irrumpió en la residencia de los Pelosi armado con un martillo, con la intención de secuestrar a Nancy Pelosi para interrogarla. Sin embargo, al ingresar a la propiedad, solo encontró a su esposo. Durante el ataque Paul Pelosi logró llamar al 911, pero cuando llegaron los agentes, DePape lo atacó con el martillo.

El esposo de la entonces speaker sufrió una fractura de cráneo y lesiones en el brazo y las manos.

