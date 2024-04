El gobernador de Wisconsin vetó la ley que prohibía la participación de trans en categorías deportivas femeninas

El gobernador de Wisconsin, el demócrata Tony Evers, vetó la ley aprobada por la legislatura estatal para prohibir la participación de trans en las categorías deportivas femeninas. Evers acusó a los republicanos de aprobar un proyecto de ley "anti-LGBTQ" y justificó su rechazo con el clásico eslogan populista de que "los niños LGBTQ merecen nuestro amor, respeto y apoyo como cualquier otro niño", sin entrar en el perjuicio que sufren las deportistas frente a las ventajas físicas de los hombres biológicos.

BREAKING: I just vetoed Republicans’ anti-LGBTQ bill to ban trans and gender nonconforming kids from participating in school sports teams that align with their gender identity.

LGBTQ kids deserve our love and respect and support just like any other kid. pic.twitter.com/h4BT2uhj3K

— Governor Tony Evers (@GovEvers) April 2, 2024