El fiscal general de Missouri, Andrew Bailey, aseguró que debe haber una reforma en el sistema de justicia juvenil del estado. Los comentarios de Bailey se dieron luego de que el fin de semana una adolescente golpeara la cabeza de otra menor contra el pavimento cerca de una escuela secundaria. La pelea violenta fue grabada en un video que luego se difundió en las redes sociales. La joven herida se encuentra en estado crítico.

🚨 | A 15-year-old teen is arrested after slamming a girl's head against the pavement near Hazelwood East High School in St. Louis, Missouri.

👉 The St. Louis County Police Department spokeswoman said the teen was arrested on assault charges. pic.twitter.com/T7qkfHciB0

