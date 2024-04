El Departamento de Transporte emite nuevas reglas: las aerolíneas deberán entregar reembolsos automáticos cuando un vuelo se retrase o cancele

Este miércoles, el Departamento de Transporte (DOT) emitió nuevas reglas que obligarán a las aerolíneas a proporcionar reembolsos automáticos en efectivo por vuelos cancelados y retrasos considerables.

Anteriormente, las aerolíneas tenían la discreción de decidir cuánto tiempo debía durar un retraso antes de activar los reembolsos. Sin embargo, según el comunicado del DOT, ahora se define un "retraso significativo" como un retraso de al menos tres horas para vuelos nacionales y seis horas para vuelos internacionales, eliminando así la ambigüedad y asegurando una compensación para los pasajeros afectados.

El DOT enfatiza que las aerolíneas y los agentes de boletos deben proporcionar reembolsos completos del precio de compra del boleto, descontando solo el valor de la parte del transporte ya utilizado. Además, los reembolsos deben incluir todos los impuestos y tarifas impuestos por el Gobierno y las tarifas impuestas por las aerolíneas.

Aunque las aerolíneas aún podrán ofrecer alternativas como otro vuelo o créditos de viaje, los consumidores tienen el derecho de rechazar estas ofertas y optar por un reembolso en efectivo. Además, las nuevas medidas establecen que los pasajeros pueden solicitar reembolsos por servicios adicionales, como Wi-Fi, selección de asiento o entretenimiento a bordo, si una aerolínea no proporciona estos servicios como se prometió.

El comunicado del DOT también establece que los pasajeros que informen problemas con el equipaje tienen derecho a un reembolso de la tarifa de su equipaje facturado si no se entrega dentro de las 12 horas posteriores a la llegada de su vuelo nacional a la puerta de embarque, o entre 15 y 30 horas después de la llegada de su vuelo internacional, dependiendo de la duración del vuelo.

Las nuevas reglas para las aerolíneas entrarán en vigor en un plazo de seis a 12 meses, según lo prometido por la agencia.

“Hay diferentes períodos de implementación en esta norma final que van desde seis meses para que las aerolíneas proporcionen reembolsos automáticos cuando se les adeuda, hasta 12 meses para que las aerolíneas proporcionen vales o créditos de viaje transferibles cuando los consumidores no pueden viajar por motivos relacionados con una enfermedad transmisible grave”, indicó el DOT.

Too often, airlines drag their feet on refunds or rip folks off with junk fees.

It's time Americans got a better deal.

Today, my Administration is requiring that airlines provide automatic refunds to passengers when they're owed, and protect them from surprise fees. pic.twitter.com/2nPHxWhkBG

— President Biden (@POTUS) April 24, 2024