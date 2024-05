El consumo diario de cannabis supera al de alcohol por primera vez

Poco después de conocer que el consumo de cannabis eleva los riesgos de sufrir trastornos psicológicos en adolescentes, ahora nos hemos enterado de que el consumo diario de cannabis ha superado, por primera vez, al de alcohol.

Así lo indicó un estudio elaborado por la revista científica Addiction -que tomó como base los datos de la Encuesta Nacional sobre Consumo de Drogas y Salud de EEUU de las tres últimas décadas- reflejando que, en 2022, 17,7 millones de ciudadanos reconocieron consumir prácticamente a diario cannabis por los 14,7 millones de residentes que aseguraron beber alcohol con esa misma regularidad.

Aparte de ver este cambio de tendencia, hay que señalar que es alarmante el hecho de que se haya disparado el número tanto de consumidores de cannabis como de alcohol desde 1992. Aquel año, 8.9 millones de personas afirmaron beber alcohol casi todos los días por las 900.000 que usaban cannabis frecuentemente.

No es una coincidencia que, en solo tres décadas, el consumo de cannabis se haya disparado. Y más en los últimos años, cuando, según el informe, ha registrado unos "aumentos sustanciales".

Este hecho encaja con las políticas que está ejecutando la Administración Biden respecto a la percepción del cannabis. Hace unas semanas, el presidente inició formalmente el proceso de reclasificación de la marihuana, con el objetivo de abandonar la categorización de sustancia restringida (Lista I) a una de bajo riesgo (Lista III).

Too many lives have been upended because of our failed approach to marijuana.

So today, the @TheJusticeDept is taking the next step to reclassify marijuana from a Schedule I to a Schedule III drug under federal law.

Here's what that means: pic.twitter.com/TMztSyyFYm

— President Biden (@POTUS) May 16, 2024