Dr Pepper supera a Pepsi y se convierte en la segunda marca de gaseosas más vendida en el país

Dr Pepper superó a Pepsi y se convirtió la semana pasada en la segunda marca de gaseosas más vendida en el país en 2023. Coca-Cola continuó manteniendo su reinado y sigue ocupando el primer puesto del ranking con un 19,2% del mercado.

En un sorprendente giro de los acontecimientos, Pepsi ha perdido su puesto como segunda gaseosa más popular de Estados Unidos. Este es un gran momento para Dr Pepper. $KDP Tenga en cuenta que The Coca-Cola Company, además de tener el puesto nº 1 con Coca-Cola, también tiene los puestos nº 4 y nº 5.

In a shocking turn of events Pepsi has now lost its place as America’s second most popular drink!

This is a big moment for Dr Pepper. $KDP

Note that The Coca-Cola Company, in addition to having the #1 spot with Coke, also has spots #4 and #5. $KO $PEP $KDP pic.twitter.com/0Fm92KZHGr

— Newcomer Investor (@NewcomerInvest) June 5, 2024