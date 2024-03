Dos visiones: mientras Trump asiste al funeral del oficial Diller, Biden hace una lujosa fiesta de recaudación de fondos en Nueva York

Este jueves, tanto Donald Trump como Joe Biden tenían agendas ocupadas en la ciudad de Nueva York, pero sus elecciones reflejaron enfoques notablemente diferentes. Mientras que el expresidente Trump optó por asistir al velorio del oficial de policía de Nueva York, Jonathan Diller, quien trágicamente perdió la vida a manos de un criminal con antecedentes, el actual mandatario prefirió participar en un evento de recaudación de fondos en el Radio Music Hall.

Trump optó por honrar a un oficial caído del Departamento de Policía de Nueva York, quien fue trágicamente asesinado por un criminal con un extenso historial delictivo, habiendo sido arrestado más de 20 veces en el pasado. Durante este acto de respeto hacia la familia y compañeros del oficial, Trump también aprovechó la oportunidad para abordar las preocupantes tasas de criminalidad que han surgido bajo la Administración Biden.

“La policía es la mejor gente que tenemos. No hay nada ni nadie como ellos. Y esto nunca debería suceder. Tenemos que volver a la ley y el orden. Tenemos que hacer muchas cosas de manera diferente. Esto no está funcionando. Esto sucede con demasiada frecuencia”, expresó Trump después de visitar la funeraria con la familia de Diller.

🚨 BREAKING: Donald Trump speaks at the wake of slain NYPD officer Jonathan Diller pic.twitter.com/8ROlcoRvpW

Mientras tanto, el actual mandatario, decidió pasar el día en un evento de recaudación de fondos en el lujoso teatro de la Gran Manzana, rodeado de otros expresidentes y celebridades como Barack Obama, Bill Clinton, Stephen Colbert y Mindy Kaling, entre otros.

Biden y su campaña espera que la fiesta elitista logre recaudar la impresionante suma de 25 millones de dólares para su campaña presidencial.

Las decisiones de Biden no pasaron desapercibidas, y las críticas no tardaron en llegar. El portavoz de campaña de Trump, Steven Cheung, destacó las prioridades del expresidente y criticó a Biden por optar por la recaudación de fondos en lugar de asistir al velorio del oficial Diller.

“Trump honrará el legado del oficial Diller y presentará sus respetos a su familia, amigos y al Departamento de Policía de Nueva York. Mientras tanto, los Tres Chiflados (Biden, Obama y Clinton) estarán en una ostentosa recaudación de fondos en la ciudad con sus elitistas y desconectados famosos benefactores”, expuso a través de las redes.

President Trump will be honoring the legacy of Officer Diller and paying respects to his family, friends, and the NYPD. Meanwhile, the Three Stooges—Biden, Obama, and Clinton—will be at a glitzy fundraiser in the city with their elitist, out-of-touch celebrity benefactors.

Alyssa Farah Griffin, copresentadora de The View, también cuestionó la decisión de Biden, señalando que preferir reunirse con celebridades para recaudar donaciones en lugar de asistir al funeral de un oficial caído no fue la mejor elección.

“[Trump] siempre ha sabido lo que realmente le importa a la clase media. Un agente asesinado y el hecho de que la persona que lo mató no debió haber salido [de la cárcel], eso es algo que resuena más que un grupo de famosos en el Radio City Music Hall”, opinó.

🚨 JUST IN: Joe Biden and his puppet master Barack Obama have arrived in NYC for a campaign fundraiser

President Trump is also en route to NYC, but not to fundraise.

Instead, he will be attending the funeral for slain NYPD officer Jonathan Diller, 31, who died after being… pic.twitter.com/bsmEPas1vA

— Nick Sortor (@nicksortor) March 28, 2024