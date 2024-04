DeSantis impulsa una inversión récord para la Agencia para Personas con Discapacidades en Florida

Ron DeSantis anunció una inversión récord para la Agencia para Personas con Discapacidades de Florida (APD). Como parte de una extensión presupuestaria de 2.200 millones de dólares, el gobernador del Sunshine State busca " brinda servicios sociales, médicos, conductuales y terapéuticos a personas con autismo y otras discapacidades del desarrollo".

El excandidato a presidente, que se reunió a solas con Donald Trump para acercar posturas, celebró haber impulsado "la mayor financiación destinada a servicios para personas con discapacidad en la historia de Florida", como así también 1 millón de dólares extra para Centro de Excelencia Els.

"Como gobernador, continuaré asegurando que cada floridano tenga acceso a servicios de alta calidad para crear un camino que les permita vivir al máximo del potencial que Dios les ha dado y hacer realidad el Sueño Americano. Con ese fin, Florida se enorgullece de apoyar y contar con la asociación del Centro de Excelencia Els", expresó DeSantis desde el pueblo de Jupiter.

This year, I have secured more than $2.2 billion for Florida’s Agency for Persons with Disabilities iBudget waiver—the most funding appropriated for services for people with disabilities in Florida’s history.

Additionally, I am proud to announce that Florida is awarding $1… pic.twitter.com/6b9z1SiuiM

