Crisis de la ocupación ilegal en NY: Kathy Hochul excluye a los invasores de las protecciones para inquilinos

Los invasores de viviendas quedaron excluidos de las protecciones para inquilinos bajo la ley estatal de Nueva York.

La gobernadora Kathy Hochul firmó una parte del acuerdo de presupuesto para el año 2025 en el que se aborda "la crisis de vivienda" que experimenta el estado. En el nuevo texto, se "incluyen protecciones históricas para inquilinos y propietarios de viviendas y se refuerza la ley que establece que los ocupantes ilegales no son inquilinos".

Según los legisladores estatales -que recientemente aprobaron un proyecto de ley para establecer como delito la invasión-, se define el término "ocupante ilegal" como alguien que reside o se aloja en una propiedad sin el permiso de su propietario, y esto hará más fácil la intervención policial en los casos de invasión, también ahorrará a los propietarios meses de juicios en la corte.

Hochul declaró que "los ocupantes ilegales no tienen los derechos de los inquilinos, eso es firme", y aseguró que ahora los invasores "pueden ser procesados ​​y habrá consecuencias, así que ese es el mensaje que debería difundirse":

Los incorporamos a la ley estatal porque tiene sentido (...) las leyes que introdujimos la semana pasada, abordaran esta crisis (...) Ustedes no viven legalmente en esas casas y nuevamente les agradezco su cobertura sobre esto.



La crisis de invasión en Nueva York se acentuó en los últimos meses. En video que se hizo viral en redes sociales -todo grabado por las cámaras de ABC7- se evidencia la disputa entre la propietaria Adele Andaloro y unos invasores que ocuparon una de sus viviendas heredada (valorada en un millón de dólares).

La propietaria del hogar fue arrestada por la Policía tras intentar echar a los invasores. Estos ocuparon la casa después de la muerte de los padres de Andaloro, cambiaron las cerraduras y aseguran que realizaron tareas de mantenimiento en la vivienda, por las que tienen facturas de los operarios. Sin embargo, carecen de cualquier tipo de contrato que les defina como arrendatarios de la misma.

A 47-year-old New York City woman, Adele Andaloro, has been arrested for attempting to remove squatters from her own Flushing, Queens home.

While in the process of trying to sell the $1 million home left to her by her parents, squatters moved in and refused to leave.

And… pic.twitter.com/aITi216A70

— Charlie Kirk (@charliekirk11) March 19, 2024