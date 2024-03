El Congreso prohíbe la financiación de la UNRWA hasta 2025

El Congreso logró la aprobación de la ley para evitar el cierre del Gobierno gracias al apoyo, en el último momento, de varios senadores republicanos. El acuerdo alcanzado entre ambos bandos concede a la Administración Biden la posibilidad de financiar a las agencias federales y organismos internacionales hasta septiembre, pero no se otorgará ni un solo dólar a la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA), al menos, hasta el 25 de marzo de 2025.

Esta prohibición llega luego de que surgiesen acusaciones sobre la posible participación de varios empleados de la UNRWA en los atentados perpetrados por el grupo terrorista Hamás contra Israel el 7 de octubre de 2023. Una investigación que ya está en marcha.

Hace varios días, varios congresistas y miembros de la Administración Biden estudiaron la posibilidad de suspender temporalmente la financiación de la UNRWA. Una noticia que fue confirmada tras la aprobación de la partida presupuestaria.

Desde Israel, la noticia se acogió con los brazos abiertos. El ministro de Asuntos Exteriores israelí, Israel Katz, aplaudió la desfinanciación temporal de la UNRWA y agradeció a los líderes demócratas y republicanos tanto de la Cámara de Representantes como del Senado por sacar adelante una decisión "histórica":

La histórica prohibición de la financiación estadounidense al OOPS, aprobada hoy con un abrumador apoyo bipartidista, demuestra lo que sabíamos desde el principio: UNRWA es parte del problema y no puede ser parte de la solución. UNRWA no formará parte del paisaje de Gaza después de Hamás. Miles de empleados de UNRWA están involucrados en actividades terroristas de Hamás y sus instalaciones fueron utilizadas con fines terroristas. Insto a más países a que sigan a Estados Unidos y prohíban la financiación a esta organización.

— ישראל כ”ץ Israel Katz (@Israel_katz) March 23, 2024