Cambio de hora en EEUU: arranca el horario de verano adelantando los relojes

Este domingo, 10 de marzo, los relojes se adelantan una hora en Estados Unidos para entrar en el Daylight Saving Time, fecha que marca el inicio del horario de verano 2024.

Se trata del cambio de hora que intenta adaptar los horarios al verano boreal, un cambio que comienza el segundo domingo de marzo y termina el primer domingo de noviembre.

De este modo el domingo, a las 02:00 a.m., los relojes deben adelantarse una hora. Así pasarán a marcar las 03:00 a,m., en un horario modificado que estará vigente hasta el primer fin de semana de noviembre (en 2024 será el próximo domingo 3 de noviembre cuando haya que volver a atrasar el reloj).

El cambio rige desde 2007 en la mayor parte del territorio estadounidense. No obstante, los estados no están obligados por ley a seguir el horario de verano, por eso Hawai, la mayor parte de Arizona, Puerto Rico, los territorios de Guam, Islas Vírgenes y Samoa Americana no observan el cambio.

Mientras tanto, en el Congreso avanzan los planes para hacer permanente el horario de verano en todo el país. En marzo de 2022 el Senado aprobó un proyecto de ley que ahora tiene que pasar por la Cámara de Representantes y llegar a la aprobación presidencial. La propuesta se llama Ley de Protección de la Luz del Sol y fue presentada por el senador Marco Rubio con la premisa de que el cambio de horario ayudaría a reducir el crimen, los accidentes automovilísticos y alentaría a los niños a jugar afuera. Rubio volvió a referirse en las últimas horas a este cambio que considera "anticuado".

In 2022, the Senate unanimously passed my bill to Lock the Clock on Daylight Saving Time.

Making DST permanent is more popular than ever with 22 states supporting it.

Congress should pass my bill and make this a law once and for all. pic.twitter.com/cjpENFtQce

— Senator Marco Rubio (@SenMarcoRubio) November 3, 2023