California: un incendio próximo al condado de Los Angeles obliga a la evacuación de miles de residentes

Las autoridades de California emitieron órdenes de evacuación en Gorman, al noroeste de Los Angeles, tras un incendio que ya quemó más de 4.000 acres en las zonas colindantes.

Las fuertes rachas de viento registradas durante la noche del sábado al domingo -que superaron las 50 millas por hora (mph), según informaciones transmitidas por el Departamento de Bomberos del condado de Los Angeles- avivaron las llamas. El incendio se propagó más rápido de lo esperado.

Pronto, las autoridades comenzaron con las labores de extinción de un incendio que se originó el sábado al mediodía: "Los bomberos están trabajando para construir líneas de fuego perimetrales alrededor de los focos del incendio. Los aviones están trabajando para detener el avance, pero tienen visibilidad limitada".

En torno a 300 efectivos, incluyendo personal del Departamento de Bomberos del condado de Ventura y el Servicio Forestal de Estados Unidos, participaron a última hora del sábado en el control y extinción del incendio, según informó Los Angeles Times.

🚨 #BREAKING : Firefighters are battling a massive wildfire that has rapidly grown in size Multiple structures are Ablaze Evacuations orders have been issued ⁰📌 #Gorman | #California ⁰At this time, there is a massive response underway as numerous firefighters and other emergency… pic.twitter.com/zTFb2Ip5qn

El rastro de humo del incendio podía apreciarse a millas de distancia, como puede observarse en las imágenes de a continuación:

