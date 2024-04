California: un accidente ferroviario dentro de Universal Studios deja 15 heridos, uno de ellos de gravedad

Un accidente de tren en el parque de atracciones Universal Studios (Los Ángeles, California) dejó un saldo de 15 heridos, uno de ellos de gravedad. Todos ellos tuvieron que ser trasladados a diferentes hospitales cercanos.

🚨🇺🇸TRAM CRASHES AT UNIVERSAL STUDIOS HOLLYWOOD

The incident involved a tram, which is part of the Studios Tour ride, crashing into railings after its brakes failed.

The number of injured has risen to 15, with at least one person in critical condition.

Sources: BBC, NBC pic.twitter.com/SAXFmePMaT

— Mario Nawfal (@MarioNawfal) April 21, 2024