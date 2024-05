Boston alcanza las semifinales del Este mientras Doncic adelanta a Dallas frente a los Clippers

Los Celtics de Doston se convirtieron en el primer equipo en alcanzar las semifinales de la Conferencia Este de la NBA tras aplastar (118-84) a los Heat de Miami en el quinto partido de la serie (4-1). Mientras, un estelar Luka Doncic acercó a Dallas (3-2) a la siguiente ronda del Oeste, donde esperan los Thunder de Oklahoma.

The #NBAPlayoffs presented by Google Pixel continue Thursday on TNT! pic.twitter.com/MPVLq8sU4q

▪️ BOS advances to the Eastern Conference Semifinals ▪️ DAL takes a 3-2 series lead behind Luka's 35 PTS

Boston se cobró la venganza de Miami un año después. Los Heat apearon a los Celtics de la final de la NBA -que luego perderían ante los Nuggets de Denver-, algo que las estrellas del conjunto verde no habían olvidado. Derrick White (25 puntos), Jaylen Brown (25) y Jayson Tatum (16) resultaron demasiado para sus rivales, que acabaron recibiendo un abultado castigo (118-84) ante el acierto del tridente. Su rival en las semifinales del Este saldrá de la serie entre los Cavaliers de Cleveland y los Orlando Magic (3-2, en estos momentos).

Jaylen Brown goes iso and spins into the bucket to push Boston's lead in the 3Q 🌪️

The Celtics advance to the East Semis with a win on TNT pic.twitter.com/ZLCzdD54Kc

— NBA (@NBA) May 2, 2024