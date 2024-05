Bidenomics: así se han disparado los precios de la comida rápida

Joe Biden aseguró recientemente que su gestión no fue responsable de provocar la alta inflación de los últimos años, puesto que Donald Trump le entregó el país con una inflación del 9%. Sin embargo, la Casa Blanca tuvo que corregir los datos del presidente luego de que la prensa encontrara que en realidad el dato era mucho menor:1,4%.

Y es que, además, los estadounidenses están sintiendo el aumento de la inflación en su día a día. De acuerdo con datos obtenidos por StarTribune, comer fuera de casa aumentó un 30% en promedio desde 2019. Por ejemplo, unas papas fritas medianas en 2019 costaba 1,79 dólares y en la actualidad su precio es de 4,79 dólares. Esto representa un aumento de más del 167%.

En el caso del McNuggets de 10 piezas, el precio aumentó un 95,5% y pasó de 6,49 dólares a 12,59 dólares.

"Desde Big Macs hasta burritos, los precios de la comida rápida han aumentado dramáticamente en los últimos cinco años en cuatro cadenas importantes. Ya no es la comida barata que solía ser", resaltó StarTribune.

Se trata de un impresionante aumento del costo de comer fuera de casa. De hecho es una situación que está preocupando a las empresas debido a la baja afluencia de clientes que están teniendo. Algunas cadenas de comida rápida han comenzado a ofrecer algunas ofertas para intentar recuperar sus ventas.

Es el caso de McDonald's, anunció recientemente que agregaría un menú con un valor de $5. Mientras que Wendy's respondió con una oferta de desayuno de $3.

"Sabemos lo mucho que significa para nuestros clientes cuando McDonald's ofrece un valor significativo y lo comunica a través de publicidad nacional. Eso ha sido así desde nuestros inicios y nunca ha sido más importante que hoy", resaltó McDonald's USA en un comunicado.

Además, algunas cadenas de comida rápida explicaron que tienen que aumentar los precios a medida de que se incrementan los costos de los insumos.

En un comunicado, la Conferencia Republicana de la Cámara responsabilizó a la Administración demócrata por la situación económica. "La Bidenflación es un impuesto para todos los estadounidenses y se ha disparado debido al gasto imprudente de Joe Biden y los demócratas de extrema izquierda. Los republicanos de la Cámara de Representantes están luchando por controlar su gasto descontrolado y reducir los costos para los estadounidenses", la conferencia en un comunicado publicado en su página oficial.

De acuerdo con el portal Investopedia, la gestión Joe Biden tiene la inflación promedio más alta desde Jimmy Carter.

En efecto, el actual presidente promedia una tasa de inflación interanual promedio del 5,7%, que contrasta con el 1,9 % que promedió la Administración Trump. En cuanto a Carter, promedió un 9,9 % interanual.

