Luego de una humillante derrota en las primarias del Supermartes, la precandidata republicana, Nikki Haley, anunció en la mañana de este 6 de marzo que se retiraría de la carrera por la nominación republicana. Por ello, tanto el presidente Joe Biden como el expresidente Donald Trump soltaron sus respectivos mensajes para persuadir a un grupo de electores que, entonces, queda huérfano.

El primero en saltar fue Donald Trump quien, poco antes de que se conociera la noticia de su retirada —aunque ya sonaba porque en la noche todos los eventos de su campaña fueron cancelados—, salió a persuadir a los votantes de Nikki Haley.

En un mensaje publicado en su cuenta de TRUTH, el expresidente habló de la "aplastante" derrota de Haley y dijo: "Me gustaría invitar a todos los simpatizantes de Haley a unirse al movimiento más grande de la historia de nuestra nación".

"¡BIDEN ES EL ENEMIGO! ÉL ESTÁ DESTRUYENDO NUESTRO PAÍS!", dijo también en el mensaje.

Trump aprovechó para recordar que Haley tuvo mejor desempeño en aquellos estados en los que demócratas e independientes podían votar en las primarias republicanas.

Luego, en un tono muy diferente pero con una intención similar, Joe Biden, sin pudor alguno, publicó un comunicado pidiéndole a los simpatizantes de Haley que lo apoyasen para evitar lo que, según él, sería la amenaza de Donald Trump.

"Toma mucho coraje lanzarse a presidente —especialmente en el Partido Republicano de hoy en día, donde muy pocos se atreven a decir la verdad sobre Donald Trump. Nikki Haley sí estaba dispuesta a decir la verdad de Trump: sobre el caos que siempre lo acompaña, su incapacidad de diferenciar lo bueno de lo malo, y su sumisión a Vladimir Putin", se lee en el comunicado publicado por Biden.

"Donald Trump dejó muy claro que no quiere a los simpatizantes de Nikki Haley", dijo Biden, "pues déjenme ser bastante claro: hay lugar para ellos en mi campaña".

Biden dijo en el comunicado que, aunque hay diferencias que los apartan, en los "asuntos fundamentales como preservar la democracia, respetar el Estado de derecho, en tratar al otro con decencia, dignidad y respeto, en preservar a la OTAN y enfrentar a los adversarios de Estados Unidos, sé que encontramos puntos en común".

Por último, el presidente Biden dijo que la elección de noviembre no es una elección más, sino lo que se juega es la República y, por lo tanto, pide a todos los que amen a este país, bien sean demócratas, republicanos o independientes, a unirse.

De las primarias y caucus jugados hasta ahora, Nikki Haley logró apenas 89 delegados en contraste con los más de mil obtenidos por Trump, quien está a menos de 200 de convertirse oficialmente en el nominado del Partido Republicano.

El desempeño de Haley en las elecciones fue bastante pobre, siempre perdiendo con un margen amplísimo. No obstante, tuvo un par de triunfos, primero en Washington DC y, durante este Supermartes, en Vermont.

Con ambas victorias Haley hizo historia al convertirse en la primera mujer republicana en ganar una primaria presidencial o caucus. Sin embargo, sus detractores aseguran que ambas arenas le convenían. En Vermont, dicen, porque fueron bajo la modalidad de primarias abiertas, donde podían participar demócratas e independientes; en el caso de DC, donde apenas participaron poco más de 2000 republicanos, porque es donde domina el establishment anti-Trump —y también el Partido Demócrata.

Y, según las encuestas, muchos de los votantes de Nikki Haley eran o independientes o demócratas.

De acuerdo con un sondeo del New York Times, la gran mayoría de los electores de Haley (48%) apoyaron a Bien en el 2020, en vez de a Trump. Por otro lado, el 48% de quienes votaron por la entonces precandidata en Virginia, aprueban la gestión de Joe Biden.

