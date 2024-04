Biden realiza una entrevista llena de guiños a los hispanos y asegura que estudia emitir una orden ejecutiva sobre la frontera

Joe Biden concedió una entrevista a Univisión -un movimiento para tratar de recuperar el voto de los hispanos, que continúan alejándose de él- en la que hablo sobre la situación de la frontera, el control de armas, la condonación de la deuda estudiantil y el coste de los medicamentos, siempre con guiños hacia los latinos. Además de reiterar que Donald Trump es la principal amenaza para la democracia -y los hispanos-,el presidente señaló que su objetivo es aumentar la "inmigración legal" y "ralentizar" la llegada de ilegales, para lo que estudia emitir una orden ejecutiva tras el fracaso del Congreso en aprobar una legislación. Además, resaltó que está "absolutamente comprometido" con la "eliminación" de las armas de asalto.

Ataques contra Donald Trump

El presentador, Enrique Acevedo, comenzó la conversación poniendo en bandeja un ataque del líder del Ejecutivo a su principal rival por la presidencia en noviembre, al preguntarle por el principal riesgo para "la libertad y la democracia en casa". Por supuesto, el presidente no desaprovechó la oportunidad y contestó con un rotundo "Donald Trump", pasando a subrayar que los hispanos estarían en peligro si consiguiera volver a la Casa Blanca:

Mira la forma en la que habla de las poblaciones minoritarias o los hispanos, ya sabes, estamos hablando de ellos, de todos modos. Simplemente, no puedo pensar en ningún otro momento en mi vida, en la historia que haya ocurrido, que haya tenido alguien con este tipo de actitud. Dice que va a ser un dictador desde el primer día. Todos le creen.

"Nos aseguraremos de eliminar estas armas"

A continuación el presentador llevó al presidente a hablar de la prohibición de las armas de fuego, señalando que "es la principal causa de muertes de niños en América", y "una prioridad" para los latinos de EEUU. Biden aseguró que su compromiso con este asunto es "absoluto", destacando que es un pionero en sacar adelante leyes para controlar y limitar las armas de fuego y aseguró que "si obtengo un Congreso y soy reelegido, lo haremos de nuevo. Nos aseguraremos de eliminar estas armas".

Aprobamos la primera legislación importante sobre armas en más de 30 años cuando aprobamos la ley que recientemente aprobamos, que prohíbe armas que están fabricadas de manera que no se puedan rastrear, y así sucesivamente. Pero no es suficiente. Creo que tenemos que hacer más. Y estoy absolutamente comprometido. Y le he pedido al Congreso, y si obtengo un Congreso y soy reelegido, lo haremos de nuevo. Nos aseguraremos de eliminar estas armas.

"Permitir la inmigración legal y evitar la inmigración ilegal"

El presidente volvió a reiterar que su postura sobre la frontera está muy lejos del cierre que le piden los conservadores y un número cada vez mayor de demócratas afectados por las oleadas de inmigrantes ilegales que llegan a sus ciudades y están generando una crisis económica y social sin precedentes. "La primera pieza de legislación que presenté como presidente estaba relacionada con la frontera. La primera. Quería asegurarme de que todo, desde que los Dreamers tuvieran un camino hacia la ciudadanía, hasta proporcionar suficiente personal de seguridad fronteriza para manejar la frontera de manera ordenada, permitir la inmigración legal y evitar la inmigración ilegal", señaló.

Para el presidente, el verdadero problema no es la avalancha de millones de personas tratando de acceder al país, ni el efecto llamada de sus políticas y declaraciones, sino la falta de recursos y personal, de lo que acusa directamente a los políticos republicanos y a Trump, sobre todo por el fracaso del proyecto de ley bipartidista que no consiguió aprobar el Senado:

Estamos en una situación en la que, por ejemplo, ni siquiera tenemos suficientes oficiales para entrevistar a las personas y discernir si tienen un temor o preocupación legítimos para calificar para ingresar. No tenemos suficientes personas en la frontera con nuestro personal de la Patrulla Fronteriza. No tenemos suficiente maquinaria para detectar fentanilo y drogas ilegales que ingresan. Todo está ahí. Y entonces, ¿qué pasó? Trabajamos esto con un republicano muy conservador de Oklahoma, un senador, vino y se unió, y los demócratas por otro lado, y trabajaron durante cuatro meses, y llegaron a una propuesta. No tenía todo lo que yo quería. Les dije que iba a volver y conseguir Dreamers, etc., pero lo que sí hizo fue proporcionar un número significativo de personal para hacer una transferencia ordenada y permitir que la inmigración legal aumentara, no disminuyera y reducir la inmigración ilegal. Y cuando... esto es literalmente verdad, lo que pasó fue que cuando Trump se enteró de que me gustaba y lo apoyaba, y que iba a obtener, cito, crédito por ello, llamó por teléfono, no es broma, habló con los republicanos y les dijo, no lo apoyen, beneficiará a Biden. ¿Cuándo diablos votarías sobre una pieza legislativa importante basada en si beneficias a alguien que está en la política? Es bueno o es malo. Era una buena legislación, y no me doy por vencido con ella.

Además, señaló que está estudiando emitir una orden ejecutiva para tratar de "ralentizar" la llegada de inmigrantes, visto que no es posible gestionar la cantidad de gente que trata de entrar en el país:

Estamos examinando si tengo ese poder o no. Tendría ese poder según la legislación. Cuando la frontera tiene más de cinco mil personas al día tratando de cruzarla porque no puedes gestionarla, ralentízala. No hay garantía de que tenga todo ese poder por mí mismo sin legislación. Y algunos han sugerido que simplemente debería intentarlo. Y si me detiene el tribunal, me detiene el tribunal. Pero estamos tratando de trabajar en eso, trabajar en eso ahora mismo.

Biden, partidario de dar dinero a los países de origen de la inmigración como propuso AMLO

En este sentido, subrayó la importancia de una buena relación con México y su presidente, Andrés Manuel López Obrador, al que calificó como "hombre de palabra". Biden se mostró de acuerdo con gran parte de la propuesta del mandatario vecino sobre destinar dinero a los países de origen de los inmigrantes para incentivar a los ciudadanos a permanecer ahí, destacando que es algo que él estuvo haciendo hasta que le cortaron la financiación. Sin embargo, ni siquiera mencionó la propuesta de levantar las sanciones a Venezuela y Cuba incluida en la iniciativa de AMLO.

Antes de que Obrador siquiera presentara ese plan, yo inicié ese plan hace años. Mira, no es como si la gente estuviera sentada alrededor de una mesa, una mesa labrada a mano en algún lugar de Guatemala, diciendo, tengo una gran idea. Vamos a vender todo lo que tenemos, dárselo a una pandilla criminal. Ellos nos llevarán al otro lado de la frontera. Nos dejarán del otro lado con un idioma que no hablas, donde no me quieren. ¿No será divertido? La gente no... se va porque no tienen alternativas. Y así que lo que estamos haciendo es... hicimos, y funcionaba por un tiempo hasta que lo cortaron, es proporcionar la capacidad de crear empleos en los países de donde la gente se está yendo. La gente no quiere irse de donde es. La gente quiere asegurarse de tener la oportunidad de ganarse la vida, y preferirían ganarse la vida donde están.

Biden también quiso destacar las iniciativas de su Administración para ayudar a los hispanos, como en la compra de medicamentos, la adquisición de una vivienda en propiedad o la condonación de los créditos estudiantiles. También tuvo tiempo para criticar a Netanyahu por su gestión de la ofensiva terrestre en Gaza y pedir un alto el fuego para permitir ayuda humanitaria e insistir en la necesidad de enviar más ayuda a Ucrania para combatir a Rusia.