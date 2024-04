La familia Kennedy mostró su apoyo público a la candidatura de Joe Biden en un acto conjunto. La docena de miembros de la conocida familia política que participaron en el acto también desautorizaron a Robert F. Kennedy, a quien calificaron de "peligroso" para el país. Este es un claro síntoma de que la campaña independiente de RFK está demostrando ser más que una espina clavada para el actual presidente, y puede ser clave para su derrota ante Donald Trump.

It’s an incredible honor to receive the Kennedy family’s endorsement. Tune in as I deliver remarks in Philadelphia. https://t.co/6C3F11CTcP

Fue precisamente Kerry, una de las hermanas del aspirante independiente quien dio paso al presidente al escenario, presentándole como "un defensor de todos los derechos y libertades que mi padre y mis tíos defendieron". Algo que, en su opinión, está en peligro con Trump: "Donald Trump se presenta para llevarnos hacia atrás, atacando los derechos y libertades más básicos que están en la base de lo que somos como estadounidenses. Ha dicho que será un dictador desde el primer día, incluso ha dicho que quiere intentar suspender la Constitución."

Kerry lanzó además un dardo a su hermano, ignorando su candidatura como posible presidente y llamando a la unidad de los votantes demócratas e independientes en torno a Biden. A continuación, utilizó el legado de su padre para atacar a Trump: "Sólo puedo imaginar cómo las escandalosas mentiras y el comportamiento de Donald Trump habrían horrorizado a mi padre, Robert F. Kennedy, que sirvió con orgullo como Fiscal General de los Estados Unidos, y mantuvo su promesa de defender la ley y proteger al país."

Por su parte, Robert aprovechó el acto para presentar la división política de su familia como un modelo para que los estadounidenses "restablezcan el civismo y el respeto en el discurso público", subrayando que cree que su familia está "unida en nuestro amor mutuo".

He oído que algunos miembros de mi familia apoyarán hoy al presidente Biden. Me alegro de que sean políticamente activos, es una tradición familiar. Estamos divididos en nuestras opiniones, pero unidos en nuestro amor mutuo. Creo que esto también es posible en Estados Unidos. ¿Podemos discrepar sin odiar a nuestros oponentes? ¿Podemos restablecer el civismo y el respeto en el discurso público? Creo que sí.

I hear some of my family will be endorsing President Biden today. I am pleased they are politically active — it’s a family tradition. We are divided in our opinions but united in our love for each other.

I hold this as a possibility for America too. Can we disagree without…

— Robert F. Kennedy Jr (@RobertKennedyJr) April 18, 2024