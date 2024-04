Barnard College suspende a la hija de Ilhan Omar por activismo antisemita

La hija de Ilhan Omar (D-MN) fue suspendida de la universidad debido a su activismo antisemita. Asiste a Barnard College, una universidad privada ubicada en Nueva York y que mantiene una adscripción de la Universidad de Columbia, cuya presidente había sido cruzada días antes por Omar durante una audiencia en el Congreso.

Isra Hirsi, de 21 años, fue la encargada de dar la noticia en sus redes sociales. La publicación se viralizó rápidamente y llegó a superar el millón y medio de reproducciones en X.

"Soy una organizadora de CU Apartheid Divest Columbia (Student for Justice in Palestine), en mis 3 años en Barnard College nunca he sido amonestada ni he recibido ninguna advertencia disciplinaria. Acabo de recibir la noticia de que soy 1 de los 3 estudiantes suspendidos por solidarizarme con los palestinos que se enfrentan a un genocidio", escribió la joven.

i’m an organizer with CU Apartheid Divest @ColumbiaSJP, in my 3 years at @BarnardCollege i have never been reprimanded or received any disciplinary warnings i just received notice that i am 1 of 3 students suspended for standing in solidarity with Palestinians facing a genocide. — isra hirsi (@israhirsi) April 18, 2024

"Los que estamos en el Campamento de Solidaridad con Gaza no nos dejaremos intimidar. Nos mantendremos firmes hasta que se cumplan nuestras demandas. Nuestras demandas incluyen la desinversión en empresas cómplices del genocidio, la transparencia de las inversiones de Columbia y la amnistía COMPLETA para todos los estudiantes que se enfrentan a la represión", sumó.

El congresista Jamaal Bowman (D-NY), colega de Omar en 'The Squad', un grupo legislativo progresista, aseguró que lo sucedido no era casualidad y que lo que ocurrió en la audiencia y la suspensión de Hirsi están relacionados.

"¿El día después de que Ilhan Omar cuestionara el compromiso del liderazgo de Columbia con la libre expresión académica, la escuela suspendió a su hija? Está claro lo que está sucediendo aquí. Nuestras instituciones educativas no deberían estar en el negocio de las represalias políticas", redactó en X.

The day after @IlhanMN questioned Columbia leadership's commitment to free academic expression, the school suspended her daughter? It's clear what is happening here. Our educational institutions should not be in the business of political reprisals. https://t.co/qX2I83lFrV — Rep. Jamaal Bowman Ed.D. (@JamaalBowmanNY) April 18, 2024

Durante la mencionada audiencia en el Congreso, la presidenta de la Universidad de Columbia, Minouche Shafik, fue interrogada por algunos legisladores sobre el antisemitismo en el campus. Dada su postura antagónica con Israel, Omar fue un poco más dura que sus colegas e incluso mencionó la presencia de una supuesta sustancia química tóxica utilizada contra los manifestantes en una protesta, lo que finalmente fue desmentido por los informes.

¿Qué pasó en Barnard College?

En la mañana del miércoles, decenas de activistas en contra de Israel protestaron en el campus universitario, creando un campamento en el césped principal para manifestarse en contra de la guerra entre Israel y Hamás. El evento siguió hasta altas horas de la noche, con llamados a una intifada e incluso a la muerte del primer ministro Benjamin Netanyahu.

Si bien Omar no comentó en particular sobre la situación de su hija, mostró su apoyo a los manifestantes en el campus de la universidad el miércoles, publicando en X que se solidarizaba con ellos.

Columbia has always had an incredible history of students fighting for a more just world and it’s good to see that tradition continue. As NYPD surrounds young activists, I hope their concerns are heard by school administrators and they not be criminalized. In solidarity ✊🏽 pic.twitter.com/UV8k3xltKT — Ilhan Omar (@IlhanMN) April 17, 2024

Agentes de la Policía de Nueva York finalmente arrestaron a algunos manifestantes el jueves por la mañana, lo que derivó en un comunicado de la universidad para esclarecer la situación de sus estudiantes, entre los que se encontraba Hirsi.

"Esta mañana, 18 de abril, empezamos a poner en suspensión provisional a los estudiantes de Barnard identificados que permanecían en el campamento, y seguiremos haciéndolo. Antes del mediodía del 17 de abril, Columbia hizo múltiples peticiones para que los estudiantes que participaban en el campamento no autorizado abandonaran el césped. Varios miembros del personal superior de Barnard también fueron al césped para pedir a los estudiantes de Barnard que participaban en el campamento que se fueran y para advertir a los estudiantes de Barnard que estarían sujetos a sanciones en Barnard si no abandonaban el campamento", expresaron en la misiva.