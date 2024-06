Vándalos antiisraelíes tomaron el Museo de Brooklyn y tienen un altercado con la policía de Nueva York

El Museo de Brooklyn se convirtió en el epicentro de una violenta protesta este viernes, cuando una multitud furiosa de manifestantes antiisraelíes irrumpió en el edificio para instalar un campamento y colgar una pancarta que denunciaba el conflicto en Gaza como un "genocidio".

Cerca de mil personas llegaron al lugar ondeando banderas palestinas, saltando barreras metálicas, pegando carteles en las puertas y escalando paredes para tomar el control del edificio y desplegar su pancarta.

La convocatoria que parece haber sido organizada por el grupo antiisraelí Within Our Lifetime invitaba a “inundar” el museo hasta que revelar y deshiciera sus vínculos financieros con Israel.

🚨FLOOD THE BROOKLYN MUSEUM RIGHT NOW🚨🇵🇸

Activists are de-occupying the museum until they disclose and divest from the US-israeli genocide. All out to stand with Gaza‼️ pic.twitter.com/g1wHFP0mZn

— Within Our Lifetime (@WOLPalestine) May 31, 2024