Una sorpresiva renuncia en el Congreso deja al GOP con la mayoría más escasa posible en la Cámara de Representantes

Aunque lejos de la 'ola roja' que vaticinaban las encuestas, los republicanos lograron recuperar la Cámara de Representantes en las elecciones de medio término del 2022. De la mano de Kevin McCarthy, quien luego tardó un poco de más en ser nombrado presidente de la Cámara, el GOP se alzó con una limitada mayoría de 223 congresistas contra 213 demócratas. A meses de volver a las urnas, esa mayoría se ha vuelto aún más escasa, a tal punto de que ya no puede ser más escasa.

Desde entonces, el fallecimiento de algunos miembros de la conferencia y algunas jubilaciones anticipadas, entre ellas la del propio McCarthy, vio como la cifra de 223 había bajado hasta 219 hasta comienzos de marzo. Sin embargo, ahora hay que sumar con la renuncia de Ken Buck (R-CO), quien sorpresivamente anunció que dejará su banca el próximo 22 de marzo.

Con esta nueva baja, el presidente Mike Johnson (R-LA) ahora tendrá solo 218 representantes, la mayoría más fina posible, dificultando aún más su tarea de avanzar legislaciones.

Statement from Congressman Ken Buck on his departure from Congress.

Buck literalmente sorprendió a Johnson, a quien le dejó un mensaje en el contestador a solo 30 minutos de salir públicamente a comunicar su decisión.

"Johnson le dijo a los periodistas el martes que no sabía nada de los planes de salida de Buck poco después del anuncio, y señaló que está deseando hablar con el republicano de Colorado. Un portavoz de Buck dijo a POLITICO que Buck llamó a Johnson unos 30 minutos antes de que el anuncio se hiciera público y dejó un mensaje de voz. La decisión cogió por sorpresa a muchos de los colegas republicanos de Buck", informó POLITICO al respecto.

Speaker Mike Johnson was caught off guard by the announcement from Ken Buck retiring early.

“I was surprised by Ken’s announcement. I look forward to talking to him about that,” he told reporters.

He said he did not know in advance: “I did not know.” pic.twitter.com/7egUzQcBRg

