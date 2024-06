Una furiosa turba antisemita en NYC llama al genocidio contra Israel frente a un memorial por las víctimas del 7 de octubre

Los antisemitas volvieron a tomarse el centro de la ciudad de Nueva York este lunes, 6 de junio, al grito de “Viva la Intifada” e “Israel vete al infierno”, según múltiples vídeos publicados en redes sociales.

Durante una manifestación el lunes por la noche, calificada de“depravada” por el tabloide New York Post, las cámaras de Freedom News TV captaron cómo una turba antisemita furiosa se manifestó en frente del memorial en el centro de Manhattan que recuerda a las víctimas de asesinato y violación del Festival de Música Nova del 7 de octubre.

De acuerdo con diversos reportes, los presentes encendieron bengalas y ondearon una bandera vinculada al grupo terrorista Hezbolá, respaldado por Irán, frente a la exposición del Festival de Música Nova, en Wall Street.

Los organizadores calificaron el evento como un “día de rabia de toda la ciudad por Gaza”. A lo largo del día entonaron cánticos antisemitas, se enfrentaron con la Policía de Nueva York y generaron una contramanifestación pro-Israel.

El New York Post, citando imágenes que circularon en redes sociales, informó que la manifestación “organizada por el grupo propalestino Within Our Lifetime comenzó en Union Square, donde algunos manifestantes desplegaron una pancarta que decía ‘Larga vida al 7 de octubre’”.

Asimismo, a pocas manzanas de la exposición, en el parque Zuccotti, un hombre aparentemente partidario de Israel fue rodeado por una docena de manifestantes proterroristas que lo llamaron “sionista”.

El memorial donde se manifestó la turba antisemita hace honor a las 364 personas que fueron asesinadas y violadas por los terroristas de Hamás hace ocho meses atrás, en un ataque sin precedentes contra Israel que provocó una gran respuesta israelí contra el grupo terrorista que domina el territorio de Gaza.

Desde entonces, manifestantes antisemitas se han tomado decenas de veces la ciudad de Nueva York.

La manifestación de este 10 de junio generó el rechazo tanto de las autoridades neoyorquinas como de los aliados de Israel en Estados Unidos, que lamentaron los llamados al genocidio contra Israel y también el apoyo a los grupos terroristas como Hezbolá.

“Sólo hay una razón por la que estos manifestantes marcharían frente a una exhibición en Manhattan en memoria de los asesinados en el festival de música Nova el 7 de octubre. Apoyan a los terroristas que lo perpetraron y quieren que vuelva a suceder”, dijo en X Joel Petlin, superintendente del distrito escolar de Kiryas Joel.

“La Exposición del Nova Music Festival es un recuerdo conmovedor y desgarrador de la masacre del 7 de octubre. Ofrece un mensaje de tolerancia y esperanza. El viscoso ataque de esta noche a la exposición no es pro-paz. Es repulsivo y vil. Lo condeno en los términos más enérgicos posibles”, afirmó Mark Levine, presidente del distrito de Manhattan.

“Está sucediendo ahora: la mafia proterrorista se ha reunido frente a la exposición Nova en Nueva York”, dijo Aviva Klompas, exredactora de discursos del Gobierno de Israel. “Realmente repugnante. Protestan frente a un monumento a las víctimas del 7 de octubre”.

Israel Nitzan, antiguo cónsul interino del Consulado General de Israel en Nueva York, escribió: “Banderas de Hezbollah y Hamas, dos organizaciones terroristas designadas por Estados Unidos, ondean en este momento en el corazón de Manhattan. Nueva York, ¡tenemos un problema grave!”.