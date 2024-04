Uri Berliner lleva 25 años trabajando en la National Public Radio y se considera un veterano en este medio de comunicación. Ejerce en la actualidad como redactor jefe en la sección de economía. Desde esta posición ofreció su punto de vista acerca de la situación que atraviesa el medio con una columna publicada en The Free Press. Berliner asegura que NPR sufre de un grave problema de falta de diversidad ideológica.

En concreto, Berliner denuncia un grave sesgo hacia la izquierda y sus posturas. Un sesgo que ha progresado en los últimos años. El veterano de la radio pública asegura que a lo largo de sus 25 años, no siempre fue este el panorama en la plantilla de NPR.

La denuncia del periodista senior no pasó desapercibida. Berliner fue invitado a los platós de News Nation para aclarar su visión del estado de NPR y ha recibido apoyo de un buen número de compañeros de profesión. Pero también ha suscitado una respuesta oficial por parte de la dirección de la radio pública, que ha preferido cerrar filas.

Tonight I had on Uri Berliner, NPR’s whistleblower who worked there for 25 years. Berliner believes the renowned news organization is not reflecting America’s population and doesn’t have space for all of the perspectives - take a listen. pic.twitter.com/qtVJ5aro7D

El periodista senior apoyó su teoría con algunos números. De acuerdo con el análisis de audiencia del medio, en 2011 el 26% de los oyentes se describen a sí mismos como conservadores, el 23% como de tendencia intermedia y el 37% como progresistas. Esto fue después de un leve giro a la izquierda entre los oyentes.

Para 2023, la imagen de la audiencia fue totalmente distinta. Sólo el 11% se describió como muy o algo conservador, el 21% como de tendencia intermedia y el 67% de los oyentes se declaró muy o algo liberal. Esto supone prácticamente duplicar los oyentes izquierdistas.

"No sólo perdíamos conservadores, sino también moderados y liberales tradicionales", se apenó Berliner en su columna. Para el periodista senior, hay un momento clave en el viraje extremista a la izquierda del medio y es la llegada de Donald Trump a la presidencia en 2016. Berliner denuncia una serie de constantes ataques y una cobertura lejos de ser neutral y objetiva sobre la presidencia del republicano.

“We could face up to where we’ve gone wrong. News organizations don’t go in for that kind of reckoning. But there’s a good reason for NPR to be the first: we’re the ones with the word ‘public’ in our name.” @uriberliner's hope for a U.S. media institution. https://t.co/EclQJO838a pic.twitter.com/CvFfSoL3xx

