Un importante exfuncionario de Biden cuestionó la estrategia electoral del presidente: "Habla demasiado de puentes"

El presidente Joe Biden buscará la reelección en noviembre a pesar de no gozar de mucha popularidad. Los votantes desaprueban su gestión principalmente en economía y seguridad fronteriza, provocando también que sea superado por Donald Trump en los estados clave. En este contexto, su exjefe de gabinete analizo su estrategia electoral y encontró un problema discursivo a mejorar.

Ron Klain, quien trabajó con Bill Clinton y Al Gore antes de llegar a Biden en 2009, fue su jefe de gabinete tanto como vicepresidente de Barack Obama como durante los primeros dos años de su presidencia.

El exfuncionario fue noticia recientemente por protagonizar un audio, difundido por POLITICO, en el cual criticó abiertamente la estrategia electoral del presidente y lo invitó a centrarse más en la economía.

"Creo que el presidente habla demasiado de puentes. Hace dos o tres eventos a la semana en los que está cortando una cinta en un puente. Y aquí hay un puente. Como te digo, si vas a la tienda de comestibles, vas a la tienda de comestibles y, ya sabes, los huevos y la leche son caros, el hecho de que haya un p... puente no es [inaudible]", expresó en su participación en un evento organizado por 'Democracy: A Journal of Ideas'.

🚨#BREAKING: From Joe Biden's Former White House Chief of Staff, Ron Klain: "I think the President is out there too much talking about bridges. If you go into the grocery store, eggs and milk are expensive. The fact that there's a new 'fucking' bridge is not relevant." pic.twitter.com/smptjcS8JK

— Andy Hidalgo (@realandyhidalgo) April 10, 2024