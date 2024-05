Trump y Biden acordaron dos debates presidenciales en un momento delicado para la campaña del demócrata

El presidente Joe Biden y el expresidente Donald Trump acordaron medirse en dos debates presidenciales para el 27 de junio y el 10 de septiembre en las cadenas CNN y ABC News respectivamente.

En un post publicado en X (Twitter), Biden dijo: “He recibido y aceptado una invitación de CNN para un debate el 27 de junio. A tu disposición, Donald. Como dijiste: en cualquier lugar, a cualquier hora”.

Luego, en otro vídeo publicado en la plataforma, Biden intentó mostrarse más retador.

“Donald Trump perdió dos debates contra mí en 2020. Desde entonces no se ha presentado a un debate. Ahora actúa como si quisiera debatir conmigo otra vez”, dijo Biden. “Bueno, alégrame el día, amigo, incluso lo haré dos veces. Así que elijamos las fechas, Donald: he oído que estás libre los miércoles”, continuó el presidente, haciendo alusión a las batallas judiciales que enfrenta el expresidente.

EXCLUSIVE: @realDonaldTrump tells me:

“I'm ready to go…The dates that they proposed are fine…Let's see if Joe can make it to the stand-up podium.”

"The proposed June and early September dates are fully acceptable to me. I will provide my own transportation."

— Brooke Singman (@BrookeSingman) May 15, 2024