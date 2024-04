Trump culpa a Biden de las protestas antiisraelíes convocadas en las universidades

En varias de las universidades más prestigiosas -como el MIT, Tufts, Yale o Columbia-, numerosos estudiantes antiisraelíes se están concentrando para protestar contra la defensa que se está aplicando Israel en Oriente Medio. Ante estos sucesos, Donald Trump se pronunció y responsabilizó directamente a Joe Biden de lo que está sucediendo en los campus.

"Lo que está ocurriendo en las universidades de Columbia, NYU y otras es una vergüenza. Y realmente es culpa de Biden", dijo Trump antes de entrar en el tribunal de Manhattan en el segundo día del primer juicio penal contra un presidente de los Estados Unidos.

"What's going on at the college level is a disgrace and it's really on Joe Biden. He doesn't know who he's backing. It's a mess. He is the worst president in the history of our country. He's no friend of Israel, that's for sure." pic.twitter.com/XQJAgtQxyQ

