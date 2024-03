Trump: "Cualquier judío que vote a los demócratas odia su religión"

Donald Trump respondió a las declaraciones de Chuck Schumer (D-NY), quien pidió elecciones en Israel para terminar así con la gestión de Benjamin Netanyahu, la cual definió como un "obstáculo" para la paz en Medio Oriente. En este contexto, y con las elecciones presidenciales cada vez más cerca, el expresidente aseguró que "cualquier judío que vote a los demócratas odia su religión".

Las declaraciones se dieron en el programa de Sebastian Gorka, quien fuera parte de la Administración Trump y ahora presenta un espacio conservador en radio.

Precisamente, luego de una consulta del presentador sobre las recientes declaraciones del senador demócrata contra el primer ministro israelí, el expresidente afirmó que los funcionarios demócratas simplemente "odian a Israel".

"Cualquier judío que vote a los demócratas odia su religión. (...) Odian todo lo relacionado con Israel, y deberían avergonzarse de sí mismos porque Israel será destruido", agregó Trump.

Trump: “Any Jewish person that votes for Democrats hates their religion.They hate everything about Israel, and they should be ashamed of themselves because Israel will be destroyed.

...And guys like Schumer see that, and to him it’s votes. I think it’s votes more than anything…

— Kaitlan Collins (@kaitlancollins) March 18, 2024