Trump, sobre las palabras de Biden en el Estado de la Unión: "Fue un discurso airado, polarizador y lleno de odio"

El discurso de Joe Biden en el Estado de la Unión fue lo más parecido a un monólogo partidista, lo que generó una oleada de críticas por aprovechar un momento de máxima audiencia para su beneficio personal en vez de para repasar en qué situación se encuentra en estos momentos el país, azotado por diversas crisis como la fronteriza, la económica o la criminalidad y el narcotráfico. El presidente se personó en la tribuna del Congreso -con la vicepresidenta Kamala Harris y el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, a sus espaldas- ante la atenta mirada de los legisladores: los demócratas le ovacionaron y le felicitaron por sus palabras, mientras que los republicanos apenas le dedicaron algún gesto.

El hecho de que el discurso sobre el Estado de la Unión fuese más un acto de campaña quedó patente en la cantidad de ocasiones que Biden hizo referencia a Donald Trump, con quien todo parece indicar que se enfrentará en las elecciones de noviembre. Más de una docena de veces nombró Biden a su predecesor en el cargo, haciendo especial énfasis en los altercados producidos el 6 de enero de 2021 en el Capitolio.

Trump: "Fue un discurso airado, polarizador y lleno de odio"

No tardó Trump en recoger el testigo y contraatacar a Biden por sus alusiones. A través de su plataforma, Truth Social, el aspirante republicano para las próximas elecciones comenzó su réplica criticando el discurso del presidente, además de referirse a la crisis migratoria que el presidente "no quiere arreglar":

Fue un discurso airado, polarizador y lleno de odio. Apenas mencionó la inmigración ni la peor frontera de la historia del mundo. Nunca arreglará la inmigración, ni quiere hacerlo. Quiere que nuestro país se inunde de inmigrantes. El crimen aumentará a niveles nunca antes vistos, ¡y está sucediendo muy rápidamente!

En otra publicación, esta vez acompañada de un video de más de tres videos de duración, Trump calificó de "corrupto" a su sucesor por no querer reconocer su responsabilidad sobre "la horrible devastación que él y su partido crearon" en el país:

¡El CORRUPTO JOE BIDEN ESTÁ HUYENDO DE SU HISTORIAL Y MINTIENDO COMO UN LOCO PARA TRATAR DE ELUDIR SU RESPONSABILIDAD POR LA HORRIBLE DEVASTACIÓN QUE ÉL Y SU PARTIDO HAN CREADO!

Las críticas republicanas

Uno de los que pudo escuchar el discurso sobre el Estado de la Unión de Biden desde muy cerca fue Mike Johnson. El presidente de la Cámara de Representantes, sentado detrás de la tribuna, puntualizó que el presidente estuvo desacertado en todo su monólogo, mientras que felicitó a la senadora republicana Katie Britt, encargada de pronunciar la réplica, por "abordar con firmeza los fracasos de Biden":

Como era de esperar, Joe Biden erró completamente el tiro con su discurso #SOTU y su mensaje no resuena con el pueblo estadounidense. En su lugar, Katie Britt hizo un excelente trabajo hablando directamente a los padres y familias de todo el país. Abordó con firmeza los fracasos de Biden y dejó al pueblo estadounidense con un mensaje positivo sobre los días venideros.

Otro de los grandes nombres del Partido Republicano que reaccionó duramente contra Biden fue Greg Abbott. El gobernador de Texas, el estado que más está sufriendo las consecuencias y los peligros que acarrea la crisis migratoria, tachó de "mentira" que el presidente siga asegurando que el país "está a salvo y seguro":

El presidente Biden intentó convencer esta noche al pueblo estadounidense de que nuestro país está a salvo y seguro. Eso es mentira. Él ha invitado a la inmigración ilegal histórica, criminales, y fentanilo para verter a través de la frontera. Texas seguirá defendiendo la seguridad de Estados Unidos.

Quien también hizo mención a la crisis migratoria fue Ted Cruz. El senador republicano por Texas criticó a Biden por no reconocer los millones de extranjeros que ingresaron ilegalmente a través de la frontera:

El discurso de esta noche sobre el Estado de la Unión ha sido extraño, nunca había visto nada igual. El discurso carecía de realidad. El presidente Biden dijo a los estadounidenses que están luchando, que la inflación no es tan mala. No hizo ningún reconocimiento de los 10,4 millones de extranjeros ilegales que dejó entrar en el país, ni de los miles de menores y mujeres que han sido agredidos sexualmente, ni de los más de 100.000 estadounidenses muertos por el fentanilo.

Los aplausos demócratas

Mientras que desde el bando republicano resonaron las críticas, desde el ala demócrata se percibieron las felicitaciones a Biden por su discurso. La vicepresidenta de los Estados Unidos, Kamala Harris, fue de los primeros en aplaudir al presidente:

El discurso de Joe Biden de esta noche ha destacado cómo estamos haciendo crecer la economía, nuestro compromiso con la defensa de las libertades fundamentales y nuestros esfuerzos por unir a nuestro país en las cuestiones que nos afectan a todos.

Gavin Newsom, gobernador de California y cuyo nombre sonó con fuerza para ser uno de los candidatos demócratas para las elecciones de noviembre, resumió la gestión de la Administración Biden, añadiendo una frase final con la que dejó claro cuál es su opinión:

15 millones de empleos. Los salarios suben. La inflación se enfría. Limitación del coste de la insulina. Ampliar el acceso a la sanidad. Ganar batallas contra la NRA. Me quedo con los Estados Unidos de Biden cualquier día.

El líder de la mayoría en el Senado, Chuck Schumer, engrandeció la figura del presidente, definiéndole como "un líder":

Lo que el pueblo estadounidense ha escuchado esta noche ha sido a un líder que se ha dirigido directamente a él, reconociendo sus necesidades y compartiendo sus esperanzas de futuro, recordándonos por qué Estados Unidos es un faro de esperanza para el resto del mundo y el trabajo que hay que hacer para mantener esa condición.