Un tribunal de Italia vuelve a declarar a Amanda Knox culpable de difamación en el caso del asesinato de Meredith Kercher

Un tribunal de Italia volvió a declarar este miércoles a Amanda Knox culpable de difamación en el caso del asesinato en 2007 de su compañera de cuarto, Meredith Kercher. La estadounidense compareció por primera vez en más de doce años ante los juzgados italianos en un intento de retirar los cargos que se le imputaron tras la muerte de la británica Meredith Kercher y así limpiar "de una vez por todas" su nombre, según aseguró ella misma en un post en la red social X:

El 5 de junio entraré en la misma sala en la que me volvieron a condenar por un delito que no cometí, esta vez para defenderme de nuevo. Espero limpiar mi nombre de una vez por todas de los falsos cargos que se me imputan. Deséenme suerte. ¡Crepi il lupo!

On June 5th, I will walk into the very same courtroom where I was reconvicted of a crime I didn't commit, this time to defend myself yet again. I hope to clear my name once and for all of the false charges against me. Wish me luck. Crepi il lupo!

— Amanda Knox (@amandaknox) June 3, 2024