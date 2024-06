Tres muertos y 10 heridos tras un tiroteo masivo frente a una tienda de comestibles en Arkansas

Este viernes por la mañana, un tiroteo frente a la tienda de comestibles Mad Butcher en Fordyce, Arkansas, dejó un saldo devastador de tres personas muertas y al menos diez heridas, según informaron las autoridades locales.

El presunto tirador fue detenido después de un intercambio de disparos con la Policía Estatal, quienes lograron neutralizarlo sin poner en riesgo su vida. Antes de su captura, el hombre causó heridas a ocho civiles, cuyas condiciones van desde leves hasta críticas. Entre los heridos también se encuentran dos agentes de la ley, quienes, según confirmó Mike Hagar, director y secretario de Seguridad Pública de la Policía Estatal de Arkansas, en una conferencia de prensa, no corren peligro de vida.

El tiroteo, que ocurrió alrededor de las 11:30 am, provocó una respuesta inmediata de múltiples agencias de seguridad y servicios de emergencia en la zona. Testigos presenciales relataron escenas de caos y confusión mientras las víctimas eran evacuadas del lugar.

“Varias agencias estaban aquí tratando de descubrir qué estaba pasando. Vimos policías corriendo por la farmacia, que está justo al lado de Mad Butcher. Había bastante agitación", afirmó una persona que trabaja frente al lugar del tiroteo.

Odis Allen, un residente de Fordyce desde hace décadas, expresó su conmoción: "Nunca vi que algo así sucediera en Fordyce, Arkansas".

Mientras tanto, la gobernadora de Arkansas, Sarah Huckabee Sanders, publicó un comunicado a través de las redes sociales, mostrando su apoyo y agradecimiento a las autoridades y socorristas por su rápida y heroica acción para salvar vidas. "Mis oraciones están con las víctimas y todos los afectados por esto", dijo.

