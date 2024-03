Tennessee moviliza a la Guardia Nacional para frenar la invasión fronteriza

El gobernador de Tennessee, Bill Lee, desplegó la Guardia Nacional para apoyar a sus homólogos de los estados fronterizos -sin especificar el destino exacto- ante la inacción del presidente Joe Biden para contrarrestar la crisis migratoria.

"Mientras Estados Unidos se enfrenta a la crisis fronteriza más grave en décadas, Tennessee está mostrando al resto del país lo que significa liderar. Hoy, me uní a los miembros de la Guardia Nacional de Tennessee que pronto se desplegarán en una misión voluntaria para asegurar la frontera sur mientras el Gobierno federal no actúa", confirmó Lee en redes sociales hace unos días.

As America faces the most severe border crisis in decades, TN is showing the rest of the country what it means to lead.

Today, I joined TN National Guard members who will soon deploy on a voluntary mission to secure the Southern border as the federal government fails to act. pic.twitter.com/n2baD4UBPS

