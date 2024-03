Supermartes: Biden y Trump avanzan hacia la reedición de 2020

Donald Trump y Joe Biden solventaron sin grandes sobresaltos su cita con sus respectivos votantes en el Supermartes. A falta de que se terminen de escrutar los resultados de algunos estados, ambos candidatos se encuentran más cerca aún de reeditar el duelo electoral de 2020 tras imponerse en 14 de los 15 territorios llamados a las urnas en esta jornada. Ambos tuvieron, no obstante una piedra en el zapato: Vermont, en el caso del republicano, Samoa para el demócrata, donde Nikki Haley y Jason Palmer, respectivamente, se alzaron con la victoria.

En el momento de cerrar esta noticia, Trump cuenta con 995 delegados de los 1.215 que necesita para garantizar matemáticamente la nominación republicana. Haley ni siquiera alcanzaba el centenar, a pesar de su triunfo en Vermont. En el partido demócrata, Biden pisa aún con más fuerza si cabe en su camino hacia la la candidatura para luchar por la reelección. Su tropiezo ante Palmer (3 delegados) en Samoa es poco menos que anecdótico. Hasta el momento, el líder del Ejecutivo tan sólo ha perdido 10 de los delegados (7 de ellos a favor de "Uncommitted", el voto de castigo por su Israel) en juego y acumula 1.497 delegados de los 1.968 requeridos en el Partido Azul.

La victoria de Trump es un mazazo para Haley no sólo por el número de estados en los que se impuso, sino porque arrasó tanto en votos como en delegados. La exgobernadora de Carolina del Sur apenas sumó 43 de éstos, frente a los 689 que consigue el expresidente en estos momentos. De hecho, la página web de Haley eliminó todos los compromisos de la candidata para esta semana, lo que hizo aflorar dudas sobre su continuidad en la carrera. No obstante, su portavoz, Olivia Pérez-Cubas volvió a cargar contra Trump y presentó a la candidata como la mejor opción conservadora: "La unidad no se consigue simplemente afirmando 'estamos unidos'. Hoy, en un estado tras otro, sigue habiendo un gran bloque de votantes de las primarias republicanas que expresan su profunda preocupación por Donald Trump. Ésa no es la unidad que nuestro partido necesita para el éxito".

Según avanzaba el recuento, los dos favoritos volvieron a hablar en términos de elecciones nacionales olvidando las primarias. El expresidente, que agradeció a MAGA sus triunfos, señaló que "vamos a ganar estas elecciones porque no tenemos elección... ¡Si perdemos las elecciones, no nos va a quedar ni siquiera un condado!".

We are going to win this election, because we have no choice…if we lose the election, we’re not going to have a Country left! pic.twitter.com/6ZX7NcHTZX

Por su parte, Biden recuperó el discurso del miedo contra el candidato republicano, al que acusó de querer "destruir nuestra Democracia". En la cuenta de su campaña de X, el presidente insistió en la idea al celebrar que "millones de votantes de todo el país" se mostraran "listo para combatir a Trump".

Hoy, millones de votantes de todo el país han hecho oír su voz, demostrando que están dispuestos a luchar contra el plan extremista de Donald Trump para hacernos retroceder. Cada generación de estadounidenses se enfrentará a un momento en el que tendrá que defender la democracia. Esta es nuestra lucha.

