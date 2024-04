El Senado extiende dos años más la Sección 702 de la ley FISA

El Senado extendió este viernes durante dos años más la Sección 702 de la Ley de Vigilancia de Inteligencia Extranjera (FISA, por sus siglas en inglés). La medida, que ahora se dirige al despacho del presidente Joe Biden, se aprobó por 60 votos a favor frente a 34 en contra.

Una sección que muchos de los legisladores estadounidenses aseguran que es fundamental para combatir el terrorismo pero que, afirma un grupo de senadores bipartidistas, también otorga al gobierno poderes de espionaje demasiado amplios que ponen en riesgo la privacidad de los ciudadanos. Por este motivo, recuerda NBC News, ellos exigían protecciones que asegurasen "las libertades civiles y la privacidad de los estadounidenses".

La expansión se aprobó cuando sólo quedaban 40 minutos para que la normativa expirase, a pesar de los intentos de la administración Biden y de los legisladores partidarios de FISA de ratificarla cuanto antes ya que, aseguraban, interrumpir las órdenes judiciales aunque fuera por un breve espacio de tiempo podrían poner en riesgo el proceso de recopilación de inteligencia. Al aprobarse la expansión, se evita que el proyecto regrese a la Cámara de Representantes, lo que habría supuesto que las órdenes judiciales expirasen.

Pero no fue así. Algo que alegró al líder de la mayoría del Senado, Chuck Schumer (D-NY) quien celebró que la expansión saliese adelante, asegurando en el pleno del Senado que "el bipartidismo ha prevalecido aquí":

No fue fácil, la gente tenía muchos puntos de vista diferentes, pero todos sabemos una cosa: dejar que FISA expirara habría sido peligroso. Es una parte importante de nuestra seguridad nacional detener los actos de terrorismo, el tráfico de drogas y el extremismo violento. Gracias a todos mis colegas del Senado de ambos lados del pasillo por su buen trabajo para lograr esto.

Finalmente, los votos a favor ganaron a los senadores que se mostraron en contra. Una de las personas que votó para que se extendiese durante un plazo de dos años (que no cinco) fue el líder de la minoría del Senado, Mitch McConnell que argumentó durante el pleno que era necesario ampliar los tipos de comunicaciones electrónicas cubiertas por la ley ya que la norma se redactó cuando "Internet estaba en la Edad Media" y por tanto, precisaba de una actualización.

También a favor de aprobar la extensión se mostró el senador de Utah, Mitt Romney que, en un comunicado publicado en X, afirmó que la Sección 702 era necesaria para "mantener a salvo al pueblo estadounidense":

He votado a favor de la reautorización de la Sección 702 de la FISA porque creo que tenemos la responsabilidad de utilizar todas las herramientas legales a nuestra disposición para mantener a salvo al pueblo estadounidense. Debemos seguir recopilando información valiosa sobre extranjeros en el extranjero - adversarios estratégicos, terroristas, espías, piratas informáticos y cárteles - y luego ser capaces de utilizar esa información rápidamente para conectar los puntos y detener los ataques antes de que ocurran.

No debemos olvidar las lecciones aprendidas del 11-S. Quienes se oponen a estos programas críticos simplemente se equivocan de Constitución y con razón se les culparía de la pérdida de vidas estadounidenses si un atentado tuviera éxito en el futuro porque nos empeñamos en cegarnos. Estoy agradecido de que una mayoría bipartidista de senadores se asegurara de que consiguiéramos esto para que podamos seguir manteniendo la seguridad de los estadounidenses.

My statement regarding the reauthorization of FISA Section 702: pic.twitter.com/3AxyLCRbOs

También hubo muchas voces contrarias a extender la Sección 702 de la ley FISA. Una de las personas más críticas con este borrador fue el senador republicano de Utah, Mike Lee. Él aseguró, en un varios post publicados en X, que el proyecto de ley "muestra un desenfrenado desprecio por los derechos de los estadounidenses":

Esta noche, el Senado ha aprobado el proyecto de ley de ampliación de la FISA aprobado por la Cámara, tras rechazar siete enmiendas diferentes que exigían una orden judicial y reformaban la FISA 702 de otro modo. Es un proyecto de ley horrible. Muestra una indiferencia gratuita por los derechos de los estadounidenses. No es un día para celebrar.

Tonight the Senate passed the House-passed FISA expansion bill—after rejecting seven different amendments requiring a warrant and otherwise reforming FISA 702.

This is a horrible bill.

It shows wanton disregard for the rights of Americans.

This is not a day to celebrate.

— Mike Lee (@BasedMikeLee) April 20, 2024