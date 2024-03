¿Por qué la lista de libros más vendidos del NYT no recoge los libros más vendidos?

Aunque The New York Times ya dejó claro en 1983 que su prestigiosa lista de libros más vendidos tiene más de "contenido editorial" que de "objetividad matemática", cada año nuevos autores siguen sorprendiéndose por la arbitrariedad con la que el periódico elabora este listado. Las nuevas quejas de autores o editoriales de que sus libros encabezan las ventas según Amazon u otros medios pero ni siquiera aparecen entre los destacados por el periódico con sede en NY, han vuelto a poner de relieve los opacos criterios con los que el medio justifica su selección. Elon Musk fue uno de los más contundentes en su cuenta de X: "pura propaganda".

La semana pasada, dos autores volvieron a poner en evidencia que los libros que más se venden no aparecen reflejados necesariamente en la lista del NYT de los libros más vendidos. Terapia mala, de Abigail Shier, fue el libro más vendido en Amazon, lo que no le valió para aparecer siquiera en el prestigioso listado. Rob Henderson, que vivió algo parecido con su obra Troubled, se hizo eco del lamento de Shier y fue más allá: "Todo el mundo sabe que es una farsa, pero sigue cayendo en ella. Mientras tanto, nos toca a todos apoyar a los autores audaces".

Based on internal sales data Troubled should have debuted at #4 on the @nytimes list but wasn’t listed at all. The list is pro-wrestling for intellectuals; everyone knows it’s make-believe but still fall for it. In the mean time, it’s up to all of us to support bold authors. https://t.co/hoo6xcDBI9

Aunque este "todo el mundo" pueda sonar pretencioso, lo cierto es que el propio NYT se vio obligado a reconocer ante un tribunal en 1983 que la lista es "contenido editorial". Es decir, que ellos mismos pueden elegir incluir o excluir libros según les agraden más o menos. El argumento del periódico convenció al juez ese año y al propio Tribunal Supremo tres años después, aunque hizo desaparecer gran parte del mito y el glamour de la publicación.

Fue William Peter Blatty, autor de El Exorcista, el artífice de desmontar la presunta objetividad matemática de la publicación. El secuela del conocido libro de Blatty, Legión, no entró en la lista, por lo que el escritor demandó al NYT por seis millones de dólares. En la demanda, acusaba al periódico de ignorar las verdaderas cifras de ventas de su editor y mantener al libro fuera de la lista por "negligencia o falsedad intencionada". Ante el tribunal, los abogados del NYT expusieron que la enumeración de los libros "no era matemáticamente objetiva, sino que era contenido editorial y, por tanto, estaba protegida por la Constitución como libertad de expresión". Por lo tanto, se trata de "contenido editorial, no contenido objetivo de hechos" y la publicación tiene derecho a excluir o incluir los libros que prefieran. El Tribunal Supremo se negó a revisar el caso años después, por lo que el fallo sigue vigente.

Like everything else in Sulzberger’s paper, the NYT bestseller list is fake.

They were forced to admit in court that it’s not a ranked list. It’s actually “editorial content” and they can exclude books they don’t like.https://t.co/xdL2s15XeI https://t.co/rg0m6hAr8L pic.twitter.com/T83xOMB7Q2

