La Corte Suprema rechaza la petición de Peter Navarro para evitar la prisión

La Justicia denegó la puesta en libertad de Peter Navarro y, así, evitar ingresar en prisión tras ser condenado por desacato al Congreso cuando se le citó para declarar ante el comité que investigó los hechos producidos en el 6 de enero de 2021. Este martes es el plazo límite para que el exasesor de Donald Trump se presente voluntariamente en una cárcel federal de Miami (Florida).

John Roberts, presidente de la Corte Suprema (SCOTUS), falló en contra de Navarro al considerar que su recurso carece de fundamento para esquivar la prisión. "No veo ninguna base para estar en desacuerdo con la determinación", dijo el juez.

Nada más conocer el último dictamen judicial en el que se rechaza su puesta en libertad, Navarro emitió un comunicado en el que señaló que la separación constitucional de poderes "se verá irreparablemente dañada":

El juez Roberts tuvo cuidado de señalar que su razón para la denegación era "distinta de [mi] apelación pendiente sobre el fondo". Esa apelación en cuanto al fondo continuará y si fracaso en esa apelación -después de cumplir, no obstante, mi pena de prisión completa- la separación constitucional de poderes se verá irreparablemente dañada y la doctrina del privilegio ejecutivo que se remonta a George Washington dejará de funcionar como una importante salvaguarda para la toma de decisiones presidenciales efectivas. Es mucho lo que está en juego y merece la pena luchar por ello.

